Bu karışım bir mucize! Sivrisineklerin kabusu oluyor!

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Sivrisinek ısırığına karşı evde yapabileceğiniz yöntemler şu şekildedir;

Sivrisinek ısırığı ne yazık ki fazlasıyla kaşındırır ama direnmeli ve bölgeyi kaşımamalısınız.

Kızaran alanı mutlaka temiz tutmalısınız bu şekilde enfeksiyon riski de azalmış olacaktır.

Isırılan bölgeye buz uygulaması yapabilirsiniz ya da limon ile kompress uygulayabilirsiniz.

Kullanılmış poşet çaylarında kaşıntıyı azalttığı bilinir.

Aloe vera bitkisinin yapraklarının içerisindeki jelimsi yapının da ısırılan bölgeye sürülmesi kaşıntıyı alacaktır.

Taze kesilmiş soğan suyu sivrisinek ısırığının yaratmış olduğu ağrıyı ve tahribatı azaltabilir. Soğanı bölgeye uyguladıktan sonra cilt iyice temizlenmeli ve durulanmalıdır.