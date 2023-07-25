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        Haberler Yaşam Bu karışım bir mucize! Sivrisineklerin kabusu oluyor!

        Bu karışım bir mucize! Sivrisineklerin kabusu oluyor!

        Yaz aylarının en büyük problemlerinden biri ortaya çıkan sivrisineklerdir. Isırdıkları bölgeyi kaşındıran ve acı hissettiren sivrisinekler hakkında arama motorlarında "Sivrisinekler hangi kokuya gelmez?", "Sivrisineklerden kurtulma yöntemleri nelerdir?" gibi sorular araştırıyor. İşte sivrisinekleri uzaklaştıran bazı doğal çözümler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 10:52
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        • 1

          İnce ve uzun bacaklı, kısa ömürlü olan sivrisinekler yaz aylarında ortaya çıkar. Özellikle geceleri rahatsızlık veren sivrisineklerin ısırıkları, kan emmek için kullandıkları kimyasal sonucunda vücutta kabarcıklar, kızarıklıklar oluşmasına yol açar. Dişi sivrisineklerin kan emme yöntemiyle beslendiği bilinir. Peki, sivrisinek ısırmasına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığını evde geçirme yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

        • 2

          SİVRİSİNEK ISIRIĞI ENFEKSİYON BELİRTİLERİ

          Sivrisinek ısırığı sonrası oluşan enfeksiyon belirtileri şu şekildedir;

          Isırılan alanın çevresinde kırmızı renk değişikliği,

          Isırılan alanda çürük görünümlü koyu renkler,

          Isırılan alanda 1-3 dk içinde oluşan küçük sert tümsek oluşumu ve ortasında bir nokta görünümü,

          Kızarıklık,

          Kaşıntı,

          Küçük sert tümsekler yerine içi su dolu şişlik oluşumu,

          Alerjik reaksiyon durumları (kurdeşen, boğazda şişme, baygınlık, hırıltı).

        • 3

          SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

          Sivrisinek ısırığına karşı evde yapabileceğiniz yöntemler şu şekildedir;

          Sivrisinek ısırığı ne yazık ki fazlasıyla kaşındırır ama direnmeli ve bölgeyi kaşımamalısınız.

          Kızaran alanı mutlaka temiz tutmalısınız bu şekilde enfeksiyon riski de azalmış olacaktır.

          Isırılan bölgeye buz uygulaması yapabilirsiniz ya da limon ile kompress uygulayabilirsiniz.

          Kullanılmış poşet çaylarında kaşıntıyı azalttığı bilinir.

          Aloe vera bitkisinin yapraklarının içerisindeki jelimsi yapının da ısırılan bölgeye sürülmesi kaşıntıyı alacaktır.

          Taze kesilmiş soğan suyu sivrisinek ısırığının yaratmış olduğu ağrıyı ve tahribatı azaltabilir. Soğanı bölgeye uyguladıktan sonra cilt iyice temizlenmeli ve durulanmalıdır.

        • 4

          ELMA SİRKESİ

          Sirke kokusu sineklerin en nefret ettiği kokular arasında yer alır. Özellikle elma sirkesinin bu konuda oldukça etkili olduğu bilinir. Beyaz sirke kullanılıyorsa, bir sprey şişesinde suyla karıştırılması gerekir, aksi takdirde elma sirkesi veya kırmızı sirke doğrudan açıkta kalan cilde uygulanabilir ve koku sivrisinekleri kovar.

        • 5

          LAVANTA YAĞI

          Sivrisinek ısırığı sebebiyle meydana gelen kaşıntıyı lavanta yağı oldukça hafifletmektedir. Bilinene göre lavanta yağı sivrisineklerin sevmediği kokular arasında yer almaktadır. Çocuklara kullanımı da oldukça uygundur.

        • 6

          NANE YAĞI

          Bilinene göre nane yağı sivrisinekleri kovmakta oldukça etkilidir. Nane yağının kokusu etrafa yayıldığında sivrisinekler rahatsız olur ve o bölgeye gelmeyi tercih etmez. Isırıklara sürüldüğünde de kaşıntıyı hafifletir. Çocuklarda kullanımı da uygundur.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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