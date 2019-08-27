Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alan alan maganda, diğer araç sürücüsünün kapısına yürüdü.

Akılalmaz olay, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, karayolunda seyreden otomobil ve kamyonet şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma yaşandı. Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, kamyonetin kapısına yürüdü.

Elindeki satır ile kamyonet sürücüsüne tehditler savuran öfkeli sürücünün, o anları başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Kısa bir süre tartışan sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.