İşte olduklarından daha genç veya daha yaşlı gözüken insanlar
Bazı insanlar 14 yaşındayken 40, bazıları ise yetişkin olduklarında ergen gibi görünürler. Bunun bir hediye mi yoksa talihsizlik mi olduğu tartışmalı bir konu ancak bu insanların yaşlarını yalnızca görünüşlerine bakarak bulmaya çalışmak neredeyse imkansız! Peki, siz bu insanlardan kaç tanesinin yaşını tahmin edebilirsiniz? İşte, sizin için yaşlarını göstermeyen insanların fotoğrafları ve yorumları!
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Bazen dış görünüş, bir kişinin gerçek yaşını yansıtmaz. Kimi insanlar olduklarından çok daha genç, kimileri ise çok daha yaşlı görünebilir. Bu farklılıklar, görenleri şaşırtmakla kalmaz, aynı zamanda büyük bir merak konusu da olur. Bu haberimizde, yaşı ve görünüşü arasındaki büyük farklarla dikkat çeken insanların fotoğraflarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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''Bu fotoğrafımda orta yaşlı bir anne gibi gözüküyorum ancak 15 yaşındaydım.''
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''Aile fotoğrafımda 12 yaşındaki halim (en sol), işyerinde en iyi kurabiyeleri yapan 35 yaşındaki sekretere benziyor.''
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''38 yaşına girdim ama kimse bana inanmıyor.''
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''Yüzüm 10 aylık bebek yüzüne benziyor ama ben 30 yaşındayım.''
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''İkimizin de 30'larında olan bir anne ve baba olduğumuzu tahmin edebilir miydiniz?''
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''Tek saç kesimiyle 13 yaşından 30 yaşına kadar büyüdüm.''
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''Geçen yıl birisi bana hem 20 hem de 50 yaşlarında gibi göründüğümü söyledi. Bana hakaret etmeye çalışıyordu ama bu hoşuma gitti."
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''7 yaşında mıyım yoksa 37 mi?''
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''Pazar günü kiliseye gitmeye hazırlanan 50 yaşındaki bir anneye benziyorum ama bu fotoğrafta 13/14 yaşındayım."
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"Arkadaşımın okulundaki bu çocuk 15 yaşında."
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''Herkes 13 yaşında gözüktüğümü söylüyor ancak 26 yaşındayım.''
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''Sakalımı kapatırsanız 12 yaşındaki öğrenci, gözlerimi kapatırsanız 38 yaşındaki bir yetişkine dönüşüyorum.''
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''14 yaşındayken 40 yaşındaki bir ev hanımına benziyordum.''
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''15 yaşındaki bir kızın gözleri, 30 yaşındaki adamın çenesi, hangisi doğru?''
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''80'lerde 8. sınıfta okuyan annemin görünüşüne bakın, evli gibi duruyor!''
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''Şef olduğuma göre yaşımı hesaplayabilirsiniz.''
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''30. yaş gününü kutluyor ancak 14 yaşında duruyor.''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit
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