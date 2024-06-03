Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu insanların yaşını tahmin etmek neredeyse imkansız: İşte olduklarından daha genç veya daha yaşlı gözüken insanların fotoğrafları

        İşte olduklarından daha genç veya daha yaşlı gözüken insanlar

        Bazı insanlar 14 yaşındayken 40, bazıları ise yetişkin olduklarında ergen gibi görünürler. Bunun bir hediye mi yoksa talihsizlik mi olduğu tartışmalı bir konu ancak bu insanların yaşlarını yalnızca görünüşlerine bakarak bulmaya çalışmak neredeyse imkansız! Peki, siz bu insanlardan kaç tanesinin yaşını tahmin edebilirsiniz? İşte, sizin için yaşlarını göstermeyen insanların fotoğrafları ve yorumları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 08:00 Güncelleme: 03.06.2024 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bazen dış görünüş, bir kişinin gerçek yaşını yansıtmaz. Kimi insanlar olduklarından çok daha genç, kimileri ise çok daha yaşlı görünebilir. Bu farklılıklar, görenleri şaşırtmakla kalmaz, aynı zamanda büyük bir merak konusu da olur. Bu haberimizde, yaşı ve görünüşü arasındaki büyük farklarla dikkat çeken insanların fotoğraflarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        • 2

          ''Bu fotoğrafımda orta yaşlı bir anne gibi gözüküyorum ancak 15 yaşındaydım.''

        • 3

          ''Aile fotoğrafımda 12 yaşındaki halim (en sol), işyerinde en iyi kurabiyeleri yapan 35 yaşındaki sekretere benziyor.''

        • 4

          ''38 yaşına girdim ama kimse bana inanmıyor.''

        • 5

          ''Yüzüm 10 aylık bebek yüzüne benziyor ama ben 30 yaşındayım.''

        • 6

          ''İkimizin de 30'larında olan bir anne ve baba olduğumuzu tahmin edebilir miydiniz?''

        • 7

          ''Tek saç kesimiyle 13 yaşından 30 yaşına kadar büyüdüm.''

        • 8

          ''Geçen yıl birisi bana hem 20 hem de 50 yaşlarında gibi göründüğümü söyledi. Bana hakaret etmeye çalışıyordu ama bu hoşuma gitti."

        • 9

          ''7 yaşında mıyım yoksa 37 mi?''

        • 10

          ''Pazar günü kiliseye gitmeye hazırlanan 50 yaşındaki bir anneye benziyorum ama bu fotoğrafta 13/14 yaşındayım."

        • 11

          "Arkadaşımın okulundaki bu çocuk 15 yaşında."

        • 12

          ''Herkes 13 yaşında gözüktüğümü söylüyor ancak 26 yaşındayım.''

        • 13

          ''Sakalımı kapatırsanız 12 yaşındaki öğrenci, gözlerimi kapatırsanız 38 yaşındaki bir yetişkine dönüşüyorum.''

        • 14

          ''14 yaşındayken 40 yaşındaki bir ev hanımına benziyordum.''

        • 15

          ''15 yaşındaki bir kızın gözleri, 30 yaşındaki adamın çenesi, hangisi doğru?''

        • 16

          ''80'lerde 8. sınıfta okuyan annemin görünüşüne bakın, evli gibi duruyor!''

        • 17

          ''Şef olduğuma göre yaşımı hesaplayabilirsiniz.''

        • 18

          ''30. yaş gününü kutluyor ancak 14 yaşında duruyor.''

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        14 gün sonra hayatını kaybetti
        14 gün sonra hayatını kaybetti
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Habertürk Anasayfa