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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Bu hakemlerle nereye! Türk futbolunda hakem krizi büyüyor - Futbol Haberleri

        Bu hakemlerle nereye! Türk futbolunda hakem krizi büyüyor

        Türk futbolunda hakem skandallarına her hafta bir yenisi eklenirken tepkiler de çığ gibi büyüyor. Sadece Süper Lig'de değil, tüm liglerde kulüpler demeçlerle, taraftarlar ise sosyal medyadan isyan bayrağını açarken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hedefte...

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 07.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:03
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        Türk futbolunda 2023-2024 sezonu heyecanı büyük beklentilerle başlasa da hakemler yine çok geçmeden hatalarıyla ön plana çıkmaya başladı. Sadece Süper Lig'de değil, alt liglerde de hakemler tartışmalı kararlara imza atarken hem kulüpler hem de taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na tepkilerini dile getiriyorlar.

        SADECE SÜPER LİG DEĞİL! ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇINDA KARAR GÜNDEM OLDU

        Dün oynanan Ümraniyespor - Tuzlaspor mücadelesi 1-1 devam ederken 90. dakikada Ümraniyespor elle oynama gerekçesiyle penaltı beklerken hakem Reşat Onur Coşkunses ve VAR'daki Erkan Özdamar devam kararı verdi.

        Maçın ardından Ümraniyespor isyan bayrağını açarken yapılan açıklamada "Reşat Onur Coşkunses'in kurguladığı, Erkan Özdamar'ın yönetmenliğini yaptığı tiyatroyu izliyorsunuz. İyi seyirler" ifadeleri kullanıldı.

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        2. LİG'DE UÇAN TEKMEYE SARI KART ÇIKTI!

        Bu haftaya damga vuran bir başka karar ise TFF 2. Lig'de oynanan Mersin İdmanyurdu - Vanspor maçında yaşandı. Vansporlu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası Oğuz Özden kendini acı içerisinde yerde buldu. Aldığı darbe sonrası yüzünde kesik oluşan futbolcuda kanama meydana geldi.

        Maçın hakemi Safa Yılmaz yaşanan bu pozisyonun ardından sarı kart gösterirken tepkilere neden oldu. Karşılaşma sonrası oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

        HERKESTEN PEŞ PEŞE TEPKİLER!

        Hakemlerin peş peşe verdiği skandal kararların ardından açıklamalar da aynı şekilde arka arkaya geliyor. İşte Türk futbolunda bu hafta hakemlere yönelik gelen tepkiler...

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Hani 'İnlerine gireceğiz' derler ya. Benim az sürem kaldı başkanlıkta. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. Trabzonspor'un da açıklaması oldu. Bu sezonu konuşuyorum. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Son yaşananlar görmezden mi gelinecek yoksa Türk futbolunun Susurluk'u mu olacak?

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.

        Beşiktaş Kulübü: (Antalyaspor maçında Salih Uçan'ın penaltı beklediği pozisyonun ardından) Türkiye Fiyasko Federasyonu! Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!

        Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: MHK Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu, ekibinizle birlikte lütfen hemen istifa edin. Yoksa zaten mecburen istifa edeceksiniz. Gerekiyorsa 2-3 hafta oynamayız maçları. Oturalım bu işi düzeltelim. Yeter ki Türk futbolu düzelsin.

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