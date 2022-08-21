Önümüzdeki günler için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte 22-28 Ağustos aralığında gidebileceğiniz konserler, oyunlar, sergiler ve vizyona giren filmler!

İşte 22-28 Ağustos aralığında gerçekleşecek etkinlikler...

KONSER

FAZIL SAY

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say İzmirli sanatseverlerle buluşacak. 22 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde sanatçının yeni eseri Portreler İzmir’de ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Konserde Fazıl Say’a flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik edecek.

Fotoğraf: AA

THE BLEND PROJECT ROCK CONCERT

The Blend Project Rock Concert, 24 Ağustos’ta The Wall Saloon Performance Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşuyor!

LEMAN SAM

Leman Sam, 24 Ağustos’ta Hayal Kahvesi Manastır Bozcaada’da sizlerle...

AJDA PEKKAN

Süperstar Ajda Pekkan 24 Ağustos’ta Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde unutulmayacak müzik şöleni vadediyor.

Fotoğraf: DHA

FATİH ERKOÇ

Türkiye’de caz müzik sanatçısı olarak akla ilk gelen isimlerden olan Fatih Erkoç, 24 Ağustos’ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

CENGİZ KURTOĞLU & ÜMİT BESEN

Cengiz Kurtoğlu & Ümit Besen 24 Ağustos’ta Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak!

CEM ADRİAN

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, 24 Ağustos’ta Seferihisar Sığacık Kale İçi’nde, 25 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

SERTAP ERENER

Güçlü sesli sanatçı Sertab Erener, 24 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro, 25 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda!

KAŞ CAZ FESTİVALİ

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, dopdolu ve keyifli bir programla dinleyici ile buluşuyor. 26-27-28 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak festival uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimleri ağırlıyor. Festival programı ise şu şekilde:

26 Ağustos

18.00 DJ Tsü Tsü

19.00 İzzet Kızıl X Emiran “Across”

20.15 Su İdil

21.30 Rembrandt Trio

23.00 Telvin Trio

27 Ağustos

18.30 DJ Mesut Yücel

19.30 Mert Pekduraner Quintet

20.45 Uninvited Jazz Band

22.30 Uriel Herman Trio feat. Itamar Borochov

28 Ağustos

18:30 Dj Tsü Tsü

19:30 Social Inclusion Band

20:45 Cem Tuncer Quartet feat. Ricky Ford

22:30 Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç

MELİKE ŞAHİN

Baba Zula’nın vokalistliğini yaparak müzik dünyasına giriş yapan, kariyerinin başında Cannes Film Festivali’nde sahne alan Melike Şahin, 26 Ağustos’ta Nada Alaçatı’da...

Fotoğraf: DHA

İZEL ÇELİK ERCAN

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik, Ercan 27 Ağustos’ta Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.

FERİDUN DÜZAĞAÇ

Sevilen şarkıcı Feridun Düzağaç, 27 Ağustos’ta Dorock XL Kadıköy sahnesinde…

Fotoğraf: AA

TİYATRO VE GÖSTERİ

BURADA OLAN BURADA KALIR

Sosyal medya paylaşımları ve YouTube kanalları ile çok beğenilen Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün, aynı adı verdikleri farklı içerik ile gerçekleştirdikleri iki kişilik stand-up gösterileri, 23 Ağustos’ta Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da.

Fotoğraf: AA

YAŞAMAYA DAİR

Genco Erkal’ın Nazım Hikmet tutkusunun yeni ürünü olan Yaşamaya Dair, 23 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda, 26 Ağustos’ta Trump Sahne İstanbul’da, 27 Ağustos’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynayacak.

Fotoğraf: İHA

METİN AKPINAR İLE MUHABBET

Metin Akpınar ile Muhabbet, 24 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’da, 27 Ağustos’ta Ayvalık Amfitiyatro’da gerçekleşiyor.

MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI

Nazım Hikmet’in geniş hacimli ustalık eseri olan Memleketimden İnsan Manzaraları oyunu, Rutkay Aziz’in rejisiyle 24 Ağustos’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde seyircisiyle buluşuyor.

NOTRE DAME'IN KAMBURU MÜZİKALİ

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri Notre Dame’in Kamburu Müzikali, 25 Ağustos’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 26 Ağustos’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Fotoğraf: AA

KORKUYU BEKLERKEN

Oğuz Atay’ın kaleme aldığı, Doğukan Uludağ’ın yönetip oynadığı Korkuyu Beklerken 25 Ağustos’ta Kadıköy Belediyesi’nde, 27 Ağustos’ta Cevahir Sahne İstanbul’da...

SİNEMA

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 7 film vizyona girdi.

Nikita Argunov'un yönettiği Koma, bir kaza sonrası bildiğinden çok daha garip ve farklı bir dünyada gözlerini açan bir mimarın, gerçek dünyaya dönme çabasını beyaz perdeye taşıyor. Rus yapımı bilim kurgu ve aksiyon türündeki filmin başrollerinde Rinal Mukhametov, Lyubov Aksyonova, Anton Pampushnyy ve Milos Bikovic rol aldı.

POTA

Ahmet Toklu’nun yönettiği, Alp Akar, Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat ve Egemen Mustafa Almacı'nın rol aldığı Pota, semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma çözüm bulmak için hareke geçen bir gencin hikayesini konu ediyor.

OOOOPS! SEVİMLİ TAYFA

Sean Mccormack ve Toby Genkel’in yönetmenliğini yaptığı animasyon filmi Ooops! Sevimli Tayfa, yaramazlık peşindeki iki arkadaşın oyun oynadıkları sırada gemiden düşüp kendilerini hiç bilmedikleri bir adada bulmaları sonrasında gelişen olayları ele alıyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Jordan Peele'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Hayır California'nın iç kesimlerindeki tenha bir kanyonda yapılan esrarengiz ve ürpertici bir keşfi anlatıyor. ABD yapımı filmin başrollerinde Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott ve Donna Mills oynuyor.

Deniz Deniz'in yönettiği yerli korku filmi Kitap 1820, mistik bir kitabın peşine düşen bir gencin yaşadıklarını konu ediniyor.

Ekrem Düzgünoğlu'nun yeni filmi İnn-i Cin Mişna, Münire, Samet ve Murat'ın yaşadıklarını ele alıyor.

Massimo Manjed'in yönettiği El-Hemraz: Cinlerin Büyüsü ise belgesel çekimi için bir Rum köyüne giden ve burada beklenmedik olaylarla karşılaşan bir grup arkadaşın hikayesini işliyor.

SERGİLER

LOCUS SOLUS /ARTER

Arter’in, doğa fikri etrafında kurgulanan Locus Solus başlıklı yeni grup sergisi 31 Aralık 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği Locus Solus, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlarla, bu sergi için üretilmiş işlerin de aralarında yer aldığı mekâna özgü büyük ölçekli üretimleri bir araya getiriyor.

DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ / RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Oyuncak bebeklerin antik çağdan bugüne uzanan hikayesinin görülebileceği Dünya Bebekleri Sergisi 28 Eylül'e kadar devam ediyor. Sergide, 18'inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu'nun bez bebeklerine kadar hem el yapımı hem sanayi ürünü olan çok sayıda oyuncak bebek, özel bir seçkiyle meraklılarına sunuluyor.