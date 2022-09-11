Bu hafta ne yapsak?

Önümüzdeki günler için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte 12 - 18 Eylül aralığında gidebileceğiniz konserler, oyunlar, sergiler ve vizyona giren filmler!

HABERTURK.COM

İşte 12 - 18 Eylül aralığında gerçekleşecek etkinlikler...

KONSER

MURAT DALKILIÇ

12 Eylül tarihinde Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da Türk pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç müzikseverleri bekliyor.

MFÖ

MFÖ, 12 Eylül'de Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.

CİHAT AŞKIN

‘Bu toprakların kemancısı’ olarak nitelendirilen değerli keman virtüözü Cihat Aşkın’ın albüm projesi Türk Valsleri, 13 Eylül’de Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Müze’de, Müzik Salı Konserleri’nde…

Fotoğraf: AA

JERUSALEM QUARTET

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 13 Eylül Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Jerusalem Quartet’i efsanevi konuk sanatçılar Miguel da Silva ve Frans Helmerson ile ağırlıyor. Uluslararası bir dinleyici kitlesine sahip olan; prestijli salonlardan sıklıkla davet alan Jerusalem Quartet; Verbier, Pablo Casals, Kronberg ve Ravinia dahil olmak üzere dünyanın en önemli festivallerine düzenli olarak davet edilen efsanevi viyolonsel sanatçısı Frans Helmerson ve dünyanın en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan Ysaÿe Quartet’in kurucu üyelerinden viyola sanatçısı Miguel da Silva, Türkiye’de ilk defa aynı sahnede buluşuyor.

GÖKSEL

İlk albümünü 1997 yılında yayınlayan ve Sabır adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Göksel, 14 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde sizlerle...

Fotoğraf: AA

SELDA BAĞCAN

Güçlü sesiyle dünyaca tanınan sanatçı Selda Bağcan, 14 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.

GÜMÜŞLÜK MÜZİK FESTİVALİ

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nin kapanışı 14 Eylül’de Muğla Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşiyor. Bu yılın final konseri, Işın Metin’in yönetimindeki Bilkent Gençlik Orkestrası’nı, Devlet Sanatçısı ve festivalin sanat danışmanı Gülsin Onay’ı ve Gümüşlük Festival Akademisi’nin festival tarafından maddi olarak desteklenen geçmiş öğrencilerini sahnede buluşturuyor.

ADAMLAR

Adamlar, 15 Eylül Perşembe günü Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.

MADRIGAL

Rock müzik grubu Madrigal, 15 Eylül’de İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda seyircisiyle bir araya geliyor.

Fotoğraf: DHA

BİRSEN TEZER – HÜSNÜ ARKAN

Türk müziğin iki önemli sesi Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan 15 Eylül’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde buluşuyor.

URLA CAZ FESTİVALİ

İlk olarak Eylül 2019’da ayında düzenlenen Urla Caz Festivali bu sene 13-18 Eylül tarihleri arasında tekrar düzenleniyor. Urla Caz ve Gastronomi Festivali müziğin ve yemeğin birleştirici gücünü tatmaya çağırıyor. Festival kapsamında Fatih Erkoç, Şenay Lambaoğlu, Dila Bahar, Burhan Öçal, Jehan Barbur, Sibel Köse, Emre Tankal, Birsen Tezer, Erkan Oğur, Hakan Aysev, Cenk Erdoğan, Doğan Duru gibi isimler sahne alacak.

CITYFEST 2022

Perili Ozanlar Vadisi’nde 16 Eylül’de gerçekleşecek CityFest’22’de Levent Yüksel, Sedef Sebüktekin ve DJ Armageddon Turk, sevenleriyle bir araya geliyor.

KENAN DOĞULU

Kenan Doğulu, 16 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da sevilen şarkılarını seslendirecek

KEREM GÖRSEV TRIO CAZ KONSERİ

Piyanoda Kerem Görsev, davulda Ferit Odman ve kontrbasta Volkan Hürsever 16 Eylül akşamı Zai Yaşam sahnesinde!

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ

Ezginin Günlüğü, 17 Eylül’de Bornova Ayfer Feray Açıkhava Sahnesi’nde olacak.

AYŞE SİCİMOĞLU

Ayşe Sicimoğlu, Taner Karakaya ve Ufuk Çağlar Akman konseri, Ayhan Sicimoğlu mentörlüğünde 17 Eylül Cumartesi akşamı Zai Yaşam sahnesinde sizleri bekliyor!

Fotoğraf: DHA

STORIONI TRIO

Storioni Trio 18 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de ilk kez Türkiye’de! Üçlü 25. yılını İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında CRR Konser Salonu’nda kutlayacak!

OYUN

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan Bir Delinin Hatıra Defteri, 13 Eylül’de Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem performansıyla Bursa Açıkhava’da...

AHUDUDU

Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen Ahududu, Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla Nedim Saban imzasıyla sahnede... 14 Eylül’de İzmir’deki Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 15 Eylül’de İzmir AKM Yunus Emre Salonu’nda sahnelenecek oyunun başrollerinde Suna Keskin ve Melek Baykal var.

Fotoğraf: İHA

VİZYONA GİREN FİLMLER

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli 8 film vizyona girdi. Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon ile Nam Gil Kim’in başrollerinde oynadığı Acil İniş, bir uçuş sırasında terör olayının meydana gelmesiyle yaşananları beyaz perdeye taşıyor. Acil iniş yapmak zorunda olan uçaktaki mürettebatın ve yolcuların yaşadığı korku dolu anları işleyen yapım, filmin ana karakterlerinin yan hikayesini de izleyiciye aktarıyor.

KYA’NIN ŞARKI SÖYLEDİĞİ YER

Olivia Newman’ın yönetmenliğini yaptığı Kya’nın Şarkı Söylediği Yer, 2018’de yayımlanan Where the Crawdads Sing adlı çok satan romandan sinemaya uyarlandı. Film, çocukken ailesiz kalmasına rağmen Kuzey Karolina’daki bir bataklık bölgesi yakınında, kendi başına büyüyen genç bir kızın, tanıdığı bir erkeğin katil zanlısı olarak gösterilmesi sonrası gelişen olayları anlatıyor. Duygusal hikayesiyle beyaz perdede yer alacak filmin başrolünde İngiliz aktris Daisy Edgar-Jones oynuyor. Genç oyuncuya Harris Dickinson, David Strathairn, Garret Dillahunt ve Taylor John Smith eşlik ediyor.

ARTHUR RAMBO

Altın Palmiye ödüllü Laurent Cantet’in dünya prömiyeri 2021’de Toronto Film Festivali’nde yapılan filmi Arthur Rambo izleyiciyle buluşuyor. Fransız yapımı dram türündeki filmde, Rabah Nait Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes, Anaël Snoek ve Aleksandra Yermak rol aldı.

AH BE BİRADER

Ufuk Özkan, Anıl İlter, Serkan Kuru, Sevcan Yaşar ve Ersin Olgaç’ın rol aldığı komedi filmi Ah Be Birader, yolları bir şekilde kesişen iki zıt karakterin karıştığı olayları işliyor.

TAVŞAN OKULU: ÇILGIN YUMURTALAR

Yönetmen koltuğunda Ute von Münchow-Pohl’un oturduğu animasyon film Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar, afacan şehir tavşanı Leo’nun, Bahar Bayramı’ndan sonsuza dek kurtulmak istediği için tilkilerle iş birliği yapmasını konu ediyor.

EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ

William Brent Bell’in yönettiği, Isabelle Fuhrman ve Julia Stiles’in başrollerini paylaştığı Evdeki Düşman: Başlangıç, akıl hastanesinden kaçarak zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçen bir kızın gerilimli hikayesini ele alıyor.

HAFTANIN YERLİ KORKU FİLMLERİ

Meral Kaplan, Selçuk Kılıç, Korkmaz Polat, Hülya Diken ve Mehmet Uğur’un rol aldığı, yönetmenliğini Adem Uğur’un üstlendiği Annis Ölüm Gecesi ile Kemal Danacı ve Sedat Ergen’in yönettiği Hafir: Karanlık Mezar korku filmi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

SERGİ

CONTEMPORARY ISTANBUL

Contemporary Istanbul, 17-18 Eylül Ön İzleme, 19-22 Eylül Genel Ziyaret tarihlerinde dünyanın dört bir yanından 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihi mimarisinde gerçekleşecek fuarda 558 sanatçının 1.476 eseri yer alacak.

Fotoğraf: AA

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU - KARMA

27 uluslararası, 44 ulusal olmak üzere toplam 71 ödül alan sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Karma başlıklı sergisi 18 Eylül tarihine kadar Brieflyart Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

ÜTOPYADAN SONRA: KUŞLAR

Cam sanatçısı Felekşan Onar’ın yazar ve küratör Arie Amaya-Akkermans’la çokdisiplinli bir işbirliği içinde hazırladığı bireysel sergisi Ütopyadan Sonra: Kuşlar, Sadberk Hanım Müzesi’nde...

* Kapak görseli DHA tarafından servis edilmiştir.