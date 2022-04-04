İki mevsim birden

Bugünlerde güneş altında ve gölgede hissedilmek üzere iki mevsim yaşıyoruz, güneş ışınları yüzümüze ulaştığında artık hızla ısıtıyor. Gölgeler hala kışın kontrolünde, montları yarı zamanlı çalıştırıyoruz.

Yıl içinde ülkemizde bambaşka havalar yaşanan özel bir dönemdeyiz. Antalya'da güneş altı 30 dereceyken Trabzon'da yağmurlu bir sabah 7 derece. Dağlarımızda erimek ve akarsulara karışmak isteyen kar birikimleri var. Artan sıcaklıklar ve fön etkisi yapan güney yönlü rüzgarlar, dağları aştıktan sonra çoğunlukla kuzey yamaçlara büyük hızla iniyor ve hava dağ eteklerinde şaşırtıcı yüksek sıcaklıklara ulaşıyor.

Bugünlerde lodos ve keşişleme rüzgarları düzenliliği sayesinde (5 gündür esiyor) Doğu Karadeniz'de ormanları ve toprağı kuruttu, gücü yettiğince de kar eritmeye devam ediyor.



Güney kıyılarımızda müthiş bir ilkbahar havası hakim, pek bunaltıcı olmayan ama iyi ısıtan güneş ile Antalya-Muğla-İzmir gün içinde 25 derecelere ulaşıyor, sabahlar ise 15 derecelerde başlıyor.

Bu hafta Perşembe gününe dikkat, İzmir dahil tüm Ege bölgesinde ve İç Anadolu'da yeniden lodos fırtınası bekleniyor. Ayrıca Perşembe gecesi Samsun-Trabzon arasında kuvvetlenen fırtına yaptığı fön etkisini güçlendirebilir.



Mevsim fırtınalarla değişmeye çalışıyor. Sabah mont giyen hallerimiz birkaç hafta sürebilir, arada oldukça sıcak gelen yaz gibi günlerimiz olsa da serinlik ensemizden bir süre daha ayrılmayacak görünüyor.

Herkese sağlıklı, havası temiz haftalar!

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