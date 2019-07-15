15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tutulma haftasına giriyoruz. Bu günlerde üst üste çok şey oluyor ve bu tutulma ile birlikte, biri Merkür'ün geri dönüşü olmak üzere birçok gezegensel etki devreye girecek. Bugünlerde değişen birçok şey var. Satürn, Güney Düğümü ve Pluto var. Bu, bir şeyleri yapmanın eski yollarının ve eski inanç sistemlerimizin çökmekte olduğu anlamına gelir.
Ay Oğlak Burcunda! 15 Temmuz Pazartesi günü, Oğlak burcundaki Ay bize mantıklı ve pratik olmanın yanı sıra sağlam ve topraklanmış hissetmemizi sağlıyor. Bugün mümkün olduğunca organize ve pratik olmak için adım atın. Tutulmadan önceki gün boyunca 16 Temmuz Salı günü Ay, Venüs'e karşı bir açı yapacak. Bu da konfor ve kişisel bakım ihtiyacımızı uyandıracak, lütfen buna dikkat edin.
AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Ay Tutulması zorlayıcı koşuları beraberinde getirecek! Satürn, Güney Düğüm ve Pluto birbirine yakın olduğundan beri bu enerjiyle birkaç aydır çalışıyoruz, ancak Ay tutulması bizi tekrar zorlayacak. Oğlak burcundaki Dolunay, yaşamınızda neyin güçlü ve sağlam olduğunu tanımak ve görmekle ilgili olacak. Oğlak burcu, korku ve eksiklik ve yeterince olmama ya da yapmama duygularını ortaya çıkarabilir. İyi haber şu ki, Oğlak ayrıca çok fazla güven ve güvence taşır. Bu da seçiminiz olduğu anlamına geliyor.
Oğlak burcundaki Dolunay sırasında hayatınıza baktığınızda kendinizi güvende hissediyor musunuz? Bunları inceleyin, ayrıca sizden korktuğunuz şeye bir göz atmanızı ve neden ondan korktuğunuzu sormanızı isterim. Bunları dürüst bir şekilde inceleyebilirseniz, o zaman ilerleyeceğiniz yolları ve artık sizin için çalışmayan şeyleri görebilir ve onları geride bırakabilirsiniz.
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