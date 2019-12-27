27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞUURSUZ AŞK
Umut Ertek'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Şuursuz Aşk, 80'li yılların çalkantılı dönemlerinde, tek derdi annesine bakmak olan bir genç ile geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Dram türündeki filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara, Ruhi Sarı, Ayşegül Günay, Tuncer Salman, Emir Benderlioğlu, Volga Sorgu ve Ali Buhara Mete oynuyor.
KARA NOEL
Sophia Takal'ın yönettiği Cary Elwes, Imogen Poots, Brittany O'Grady, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Lucy Currey, Ben Black ve Simon Mead'ın rol aldığı Kara Noel izleyiciyle buluştu. 1974 yapımlı aynı isimli filmin yeniden çevrimi olan film, okulların Noel tatiline girdiği dönemde parti vermek isteyen bir grup genç kadının, siyah maskeli bir katile karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.
BARINAK
Kaptan Amerika filmi ile hatırlanan Lilly Heart Marriott'ın yönettiği Barınak, distopik bir dünyada zorlu bir yolculuğa çıkan bir gencin hikayesini odağına alıyor. Christopher Foran, Jemma Hendricks, Sean Millington, Ely Jackson, Adam Manfredi ve Kuchtova Ivica'nın rol aldığı film, bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
KÜÇÜK JOE
Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi Küçük Joe, laboratuvar şartlarında genetik çalışmalarla elde edilen ve antidepresan etkisiyle insanlara mutluluk veren kırmızı Little Joe bitkisinin etkileri üzerinden sınırsız genetik ve bilimsel gelişmeleri sorgulamaya açıyor. Başrollerinde Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phenix Brossard, Leanne Best ve Lindsay Duncan'ın oynadığı filmi Avusturyalı sinemacı Jessica Hausner yönetti.
LARA
Oh Boy filmiyle tanınan Jan Ole Gerster'in yönettiği Lara, 60. yaş gününde piyanist oğlunun konserine gitmeye karar veren bir kadının, bu süreçte oğluyla olan ilişkisini ve kendi geçmişini sorgulamaya başlamasını konu ediniyor. Senaryosu Blaz Kutin imzası taşıyan filminde Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, Rainer Bock, Edin Hasanovic ve Maria Dragus gibi isimler rol aldı.
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