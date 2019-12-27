ASLAN PARÇAM

Okan Ege Ergüven'in yönettiği Aslan Parçam, kalbinden bir rahatsızlığı olan bir çocuk ile onun için tüm fedakarlıkları yapan ağabeyinin hikayesi ile beyaz perdede yer alacak. Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak ve Ayşegül Yalçıner gibi isimlerin rol aldığı film; İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkan ağabey ve kardeşin yolda başlarına gelenler etrafında dönüyor.