11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR
Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan'ın başrollerini paylaştığı, 2015 yapımı "Creed: Efsanenin Doğuşu" adlı filmin devam halkası Creed 2: Efsane Yükseliyor, Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde çıkış yakalayan Adonis Creed'in, Rocky'nin en büyük rakiplerinden ve babası Apollo Creed'in ölümünden sorumlu olan Ivan Drago'nun oğlu Viktor Drago ile karşılaşmasını konu ediniyor.
ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise Steven Caple Jr. oturuyor.
RALPH VE İNTERNET
Haftanın animasyon türündeki filmi "Ralph ve İnternet", 2012 yapımı "Oyunbozan Ralph"in devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor.
Rich Moore ve Phil Johnston tarafından yönetilen film, video oyun salonundan internetin uçsuz bucaksız dünyasına adım atan video oyunlarının sözde kötü karakteri Ralph ile uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz'in maceralarını anlatıyor.
ROBİN HOOD
İngiliz halk hikayelerinde önemli yeri olan, bazen görevini kötüye kullanan yöneticilerle bazen de halka zulüm eden soylularla mücadele yürüten halk kahramanı Robin Hood'u anlatan 2018 yapımlı filmin başrolünde bu kez Taron Egerton yer alıyor.
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