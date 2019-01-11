Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Zeytinburnu'nda, eniştesi Münir'le ortak bir araba kiralama işinde çalışan Baybars'ın rutin kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir. Çalınan arabalarını bulmak ve hırsızlara dersini vermek İstanbul'dan Bodrum'a gelen Baybars ve Münir'in, bir mafya değiş tokuşunun arasında kaldığından haberi yoktur. Olay anlaşıldığında ise otelde meydana gelen türlü yanlışlıklar, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir."