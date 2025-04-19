15. KIRMIZI ET

Kırmızı et, yüksek bir protein kaynağıdır ve proteinlerin sindirilmesi oldukça uzun bir zaman alır. Bu nedenle kırmızı et yemek, mideyi daha fazla çalışması için zorlamaktır. Kırmızı etten önce hafif bir salata veya çorba tercih edilebilir.