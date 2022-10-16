HEMATOKEZYA NASIL GEÇER?

Bu hastalığın tedavisinde öncelikle altında yatan asıl neden öğrenilmelidir. Daha sonrasında doktorunuzun reçete ettiği ilaçlar ile ya da uyguladığı cerrahi operasyon ile hematokezi tedavisi başlayabilir. Bu süreç içerisinde en önemlisi tedavi sürecinde kaybedilen kanı yani anemiyi tedavi etmektir. Polipleri çıkarmak, diyetinizde daha çok lif tüketmek, reçete edilen ilaçları almak ve sıcak duş ile rahatlamak bu rahatsızlığın geçmesinde önemli rol oynar.