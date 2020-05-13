Dünyada sadece Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan endemik bir bitki türü olan “Tüylü Çan Çiçeği” (Campanula tomentosa) ilkbaharda güneş ışınlarının kuvvetlenmesiyle çiçek açarak doğada renk harmonisi sunmaya başladı.
Tohumları, dik alüviyal yamaçlar, kaya çatlakları ve taş duvar aralarında çimlenen Tüylü Çan çiçekleri her dem yeşildir. Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı ortalarına kadar, mavimsi-mor çiçekleri ve yeşil yaprakları ile duvar süsü gibi yüzeyleri ve mekanları renklendiriyor. Kuşadası ilçesinde Milli Park içinde Kanyon mevkii, Söke İlçesinde Milli Park içinde Eskidoğanbey mevkii, Priene Antik Kentinde yaşama imkanı bulan Tüylü Çan çiçeklerinin, koruma çalışmalarında tanıtım ve bilgilendirmeye verilen önemle farkındalık sağlanarak, sayıları ve yayılış alanları genişlemesi sağlandı. Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nden İzmir il sınırına kadar popülasyonu yayılış gösterdi.
Dünya doğayı Koruma Birliği (IUCN) ‘nin hazırladığı Kırmızı Liste' de “Hassas” kategorisinde yer almakta olup, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Bu bitkinin koparılması, sökülmesi ve tahrip edilmesi yasak olup 2020 yılında ki idari para cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!