'Bu Bir Efsane: Sarah Bernhardt' AKM'de

Sarah Bernhardt'ın unutulmaz eseri “Bu Bir Efsane”, AKM Tiyatro Salonu’nda seyircilerle buluşacak. Oyun, dünya tiyatrosunun en büyük efsanelerinden biri olan Sarah Bernhardt'ın yaşamından ilham alarak kurgulandı. Yazar John Murrell tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Hakan Altıner'in üstlendiği oyunun başrollerinde ise Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz performanslarıyla yer alıyor.

Bu Bir Efsane - Sarah Bernhardt , 11 Kasım Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

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TUTAR MISIN ELİMİ- DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU

Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen "Tutar Mısın Elimi" dans gösterisi, AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya’nın üstlendiği oyun; Hacivat ve Karagöz’ün Anadolu’ya uzanan yolculuğunda yaşanan olaylar sonrasında, birlik ve beraberlikle bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğine dikkat çekiliyor. Tutar Mısın Elimi Devlet Halk Dansları Topluluğu, 12 Kasım Saat 17.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER – İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

Türkiye coğrafyasından geçmişten günümüze derlenmiş seçkin eserler, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Ses Sanatçısı Yüksel Dilibal ve İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Tekin Büyükkaya yorumlarıyla müzikseverlerle buluşacak. İki Solistten Türküler İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 12 Kasım Saat 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda. RAST-I CEDİD KLASİK TÜRK MÜZİĞİ FASLI VE DİLEK TÜRKAN’DAN SOLO ŞARKILAR İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından hazırlanan konserin ilk bölümünde klasik Türk müziğinin az bilinen makamlarından biri olan Rast-ı Cedid makamında bestelenmiş klasik formdaki eserler, ikinci bölümde ise solist Dilek Türkan tarafından seslendirilecek eserler icra edilecek. Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı’nın yaptığı konser, seyircilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Rast-ı Cedid Klasik Türk Müziği Faslı ve Dilek Türkan’dan Solo Şarkılar, 13 Kasım Saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM MÜZİK TAKVİMİ / KASIM’DAN YANSIYANLAR – CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mehmet Güntekin sunumuyla dünya takviminin müzik kültürüne yansımalarını keşfeden etkileyici bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan sosyal, kültürel ve siyasi olaylarla müzik kültürü arasındaki şaşırtıcı bağların dinleyicilere aktarılacağı konserde, seslendirilen eserlerin yanı sıra perdeye yansıtılan fotoğraf ve belgelerle dinleyiciler zaman tünelinde unutulmaz bir yolculuğa çıkacak.

Müzik Takvimi Kasım’dan Yansıyanlar Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 13 Kasım Saat 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda. DON GIOVANNI- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası “Don Giovanni”yi sahneye taşıyor. Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan “Don Giovanni”, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergiliyor. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart’ın dehasıyla birleşiyor. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserin orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor.

Don Giovanni İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 14 Kasım Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM EDEBİ BARIŞ - İSTANBUL DEVLET TİYATROSU İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ve Juan Mayorga’nın kaleme aldığı “Edebi Barış” oyunu, iyi ve kötü kimdir sorularına yanıt arıyor. Oyun, herkesin zor sorulara yanıt bulmaya çalıştığı alışılagelmedik bir dünyaya davet ediyor. Edebi Barış İstanbul Devlet Tiyatrosu, 15 Kasım Saat 20.00 – 16 Kasım Saat 20.00 ve 17 Kasım Saat 15.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, dünya çapında ün sahibi piyanist Denis Kozhukhin’in yorumuyla dinleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. S. Prokofiev’in Birinci Piyano Konçertosu yanında, İngiliz şef Finnegan Downie Dear yönetimindeki orkestra, Rimski-Korsakov’un İspanyol Kapriçyosu’na ve L.v. Beethoven’ın Altıncı Senfonisi’ne hayat vererek müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri, 15 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM REQUIEM- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin “Requiem”i ile izleyenleri derin müzikal yorumuyla ruhsal bir yolculuğa çıkaracak. Andrea Solinas yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu, her bölümde, ölüm ve sonsuzluk temalarını etkileyici melodilerle işleyecek. Soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Efe Kışlalı ve ünlü bas Ferruccio Furlanetto performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Requiem İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

GÜYENDE- MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU Meydan Meşkleri Topluluğu, Bektaşi kültüründe 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen “Ana Bacı Gûyendelerinin” geleneğindeki yerini hatırlatarak güncel icralarını, deyiş, duaz ve semah yorumlarını dinleyiciyle buluşturacak. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosundan dört kadın sanatçıyla gerçekleşecek etkinliğe, sanatçılar Selçuk Murat Kızılateş ve Mehmet Evren Hacıoğlu da eşlik ediyor. Güyende - Meydan Meşkleri Topluluğu, 17 Kasım Saat 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda.

REKLAM SESİMİZ ANADOLU- İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİĞİ TOPLULUĞU İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu tarafından, Anadolu’nun kültürel üretimini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleşen etkinlikte, Anadolu'nun eşsiz melodileri hayat buluyor. Sesimiz Anadolu İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, 17 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. WARHOL’UN DÜNYASI- POP ART’IN İKONU 28 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon; modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor.

Warhol’un Dünyası- Pop Art’ın İkonu 28 Eylül- 31 Aralık tarihlerinde AKM Çok Amaçlı Salon’da. PABLO PICASSO- RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.

Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül-31 Aralık Tarihlerinde AKM Galeri’de