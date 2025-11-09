Bu basit alışkanlık aslında psikolojiye iyi geliyormuş! Her sabah yatağınızı toplamak zihni nasıl etkiler?

Kimine göre gereksiz bir uğraş, kimine göre günün en anlamlı başlangıcı… Her sabah yatağını toplamak, sadece düzenli bir oda değil, düzenli bir zihin de yaratabilir. Bilimsel bulgular az olsa da, deneyimler bu alışkanlığın psikolojik faydalarını doğruluyor. Günün ilk başarısını yastıklarınızla mı kutluyorsunuz?