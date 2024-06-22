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        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran Cumartesi TV yayın akışı! Güldür Güldür, Yalan, Aşk Uykusu, MasterChef

        Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran Cumartesi TV yayın akışı!

        Hafta sonu ekran karşısında keyifli vakit geçirmek isteyenler 22 Haziran Cumartesi günü TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show, İbo Show ve MasterChef izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:42
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        • 1

          Cumartesi akşam TV kuşağında birbirinden renkli yapımlar izleyicileri ile buluşacak. Hafta sonu ekranları başında olmak isteyen izleyiciler günün yayın akışında neler olduğunu merak ediyor. İşte, 22 Haziran Cumartsi TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 - Baba

          08:00 - İyi Aile Çocuğu

          10:00 - Cumartesi Sürprizi

          13:00 - Aslan Bacanak

          15:00 - Kızılcık Şerbeti

          18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 - Güldür Güldür

          23:45 - Av

          01:45 - Av

          03:30 - Kızılcık Şerbeti

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Afili Aşk

          08:30 - Konuştukça

          09:45 - Magazin D Cumartesi

          13:00 - Arda'nın Mutfağı

          14:00 - Şimdi Aşk

          16:00 - Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 - Yalan

          23:15 Çok Akustik

          01:45 - Güneşin Kızları

          03:45 - Müzik Arası

          05:00 - Tatlı İntikam

        • 4

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 - Ekonomi Arası

          10:15 - Memet Özer ile Mutfakta

          11:00 - Kamera Arkası

          12:00 - Şevkat Yerimdar

          14:15 - Yasak Elma

          16:30 - Hudutsuz Sevda

          19:00 - Now Ana Haber ile Hafta Sonu

          20:00 - Sen Çal Kapımı

          23:45 - Yabani

          02:45 - Mucize Doktor

          05:00 - Son Yaz

          06:00 - Her Yerde Sen

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:45 - Süper Bir Takım

          08:00 - Türkiye'nin Doktorları

          09:00 - Bir Yemek Olsan

          10:00 - MasterChef Türkiye

          13:00 - Gazete Magazin

          15:45 - Cevap Ver Türkiye

          20:00 - MasterChef Türkiye

          00:45 - Gazete Magazin

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:30 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:30 - Özlem Denizmen ile Para Durumu

          10:30 - Hanım Köylü

          12:00 - Ada Masalı

          14:00 - Dolunay

          16:15 - Erkenci Kuş

          19:00 - Star Haber

          20:00 - İbo Show

          23:30 - Banka İşi

          01:30 - Banka İşi

          03:15 - Dolunay

          04:30 - Erkenci Kuş

          06:30 - Pulsar

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 - ATV'de Hafta Sonu

          10:00 - Vahşetin Çağrısı

          12:00 - Görevimiz Tatil

          14:00 - Oflu Hoca Trakya'da

          15:50 - Alan

          19:00 - ATV Ana Haber

          20:00 - Aşk Uykusu

          22:00 - Alan

          01:00 - Sağ Salim 2: Sil Baştan

          02:50 - Aşk Sana Benzer

          04:50 - Kalp Yarası

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