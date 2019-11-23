23 KASIM 2019
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Bu akşam hangi maçlar var? 23 Kasım Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 12. hafta Galatasaray Medipol Başakşehir maçıyla açılış yaptı. Futbolseverler, bu akşam hangi maçlar var? sorusunu merakla araştırıyor. Spor Toto Süper Lig puan durumu ve fikstrünü sizler için derledik. İşte, Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçlar...

23.11.2019 - 11:44 | Güncelleme:
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. Futbolseverler haftasonunda bu akşam oynanacak maçları merakla bekliyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta oynanacak maçlar ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK126421913622
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR116322011921
3.FENERBAHÇE A.Ş.116232112920
4.TRABZONSPOR A.Ş.115422013719
5.AYTEMİZ ALANYASPOR115421912719
6.GALATASARAY A.Ş.125431310319
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1153325131218
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.115331413118
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.114341621-515
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.114251118-714
11.GÖZTEPE A.Ş.113441012-213
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR113441216-413
13.KASIMPAŞA A.Ş.113351618-212
14.YUKATEL DENİZLİSPOR11326913-411
15.ANTALYASPOR A.Ş.113261120-911
16.GENÇLERBİRLİĞİ112451516-110
17.MKE ANKARAGÜCÜ11236817-99
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR111461021-117

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

Bu akşam hangi maçlar var?

22.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş.0 - 1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

23.11.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

23.11.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. 

 

23.11.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

24.11.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

24.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ 

 

24.11.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. 

 

24.11.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. 
25.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 

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