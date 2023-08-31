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        Haberler Spor Futbol Bu akşam hangi maçlar var ve kimin maçı var? 31 Ağustos UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta? - Futbol Haberleri

        Bu akşam hangi maçlar var? 31 Ağustos UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları programı

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off rövanş maçları bu akşam oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da sahne alacağı gecede tam 32 mücadele futbolseverlerle buluşacak. İşte, şimdiden merakla beklenen 31 Ağustos UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 14:58 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:58
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        • 1

          Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nin ardından bugün de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplar belli olacak. Temsilcilerimizin de sahaya çıkacağı zorlu gecenin ardından gözler 1 Eylül'deki kura çekimlerine çevrilecek. İşte, gün itibariyle oynanacak maçların listesi...

        • 2

          31 AĞUSTOS UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI

          Ballkani - BATE Borisov 4-1

          Žalgiris - Ferencváros (0-4)

          Struga - Breiðablik (0-1)

          Farul Constanța - HJK (2-1)

          Astana - Partizani (1-0)

          Gent - APOEL (2-0)

          Spartak Trnava - Dnipro-1 (1-1)

          Sepsi - Bodø/Glimt (2-2)

        • 3

          Tobol - Viktoria Plzeň (1-2)

          Hibernian - Aston Villa (0-5)

          Midtjylland - Legia Warszawa (3-3)

          Lille - Rijeka (2-1)

          Genk - Adana Demirspor 2-1 (Rövanş maçı bu akşam 21:00'de TV 8,5'ta)

          Fenerbahçe - Twente 5-1 (Rövanş maçı bu akşam 20:00'de S-Sports'ta)

          Dynamo Kiev - Beşiktaş 2-3 (Rövanş maçı bu akşam 21:00'de TRT Spor'da)

          AZ - Brann (1-1)

          Rapid Wien - Fiorentina (1-0)

          Hearts - PAOK (1-2)

          Nordsjælland - Partizan (5-0)

          Osasuna - Club Brugge (1-2)

          Maccabi Tel Aviv - Celje (4-1)

        • 4

          31 AĞUSTOS AVRUPA LİGİ MAÇLARI

          Slavia Prag - Zorya Luhansk (2-0)

          Olympiacos - Čukarički (3-1)

          Union SG - Lugano (2-0)

          Ludogorets Razgrad - Ajax (1-4)

          Häcken - Aberdeen (2-2)

          LASK - Zrinjski Mostar (2-1)

          KÍ Klaksvík - Sheriff Tiraspol (1-1)

          Olimpija Ljubljana - Karabağ (0-2)

          Slovan Bratislava - Aris Lemesu (2-1)

          Dinamo Zagreb - Sparta Prague (3-1)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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