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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bryan Adams ‘So Happy It Hurts’le İstanbul'a geliyor

        Bryan Adams ‘So Happy It Hurts’le İstanbul'a geliyor

        Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Bryan Adams, 'So Happy It Hurts' dünya turnesi kapsamında 18 Ekim Cuma akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 00:19 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:19
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        Bryan Adams 'So Happy It Hurts'le geliyor
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        Kariyerine Oscar, Grammy, MTV gibi birçok prestijli ödül adaylığı ve sayısız ödülü sığdıran, 100 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan rock’n roll devi Bryan Adams, 5 yıl sonra yeniden İstanbullu sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Adams’ın 2023 Grammy Ödülleri’nde En İyi Rock Performansı dalında aday gösterilen 15’inci stüdyo albümü ‘So Happy It Hurts’ ile aynı adı taşıyan turnesinin İstanbul ayağı kapsamında sanatçı 18 Ekim Cuma akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahnede olacak.

        Cuts Like a Knife’, ‘Reckless’ ve ‘Waking Up the Neighbours’ gibi başucu albümlerinin yanı sıra ‘Summer of '69’, ‘Everything I Do', 'Run to You’, ‘Heaven', 'Please Forgive Me’, ‘Have You Ever Really Loved a Woman?’, ‘When You're Gone’ gibi birçok imza parçasıyla rock sahnesinin efsaneye isimleri arasına adını yazdıran Bryan Adams, müzik otoritelerinden Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30’uncu sanatçısı olarak da seçildi. Adams, İstanbul konserini sosyal medya hesabından “Haydi rock yapalım!” mesajıyla duyurdu. Konserin biletleri Passo’da satışa çıktı.

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        #Bryan Adams
        #Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
        #konser
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