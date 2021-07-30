Fransa Maliye Bakanı’ndan casus yazılım açıklaması

Soruşturma hakkında ayrıntı bilgi vermeyi reddeden Maire, ‘‘Bir soruşturma aşamasındayız ve buna benim cihazım da dahil.’’ ifadelerine yer verdi.
17 medya kuruşunun dahil olduğu araştırmacı gazetecilik raporunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefonuna casus yazılımın yüklendiği iddia edilmiş, Macron iddiaların araştırılması için soruşturma çağrısında bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Fransa'nın Le Monde gazetesi, Macron'un telefonunun NSO Group'un Pegasus yazılımını kullanan Fas tarafından, muhtemel gözetlenen hedefler listesinde olduğunu aktarmıştı.
Casus yazılım kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere, hükûmet yetkililerine ve insan hakları aktivistlerine ait akıllı telefonlara yönelik saldırılarda bulunulduğu gündeme geldi.
Reuters, İsrail Savunma Bakanlığının, Pegasus ve benzeri casus yazılım ve siber gözetim teknolojilerinin ticari ihracatını denetlediğini söyleyerek satışların İsrail Savunma Bakanlığının onayından geçtiğini söyledi.
İsrail, yazılımın ‘‘olası kötüye kullanımını’’ denetlemek için bakanlar arası bir ekip kurdu. Yazılımı üreten şirket ise casus yazılıma ilişkin raporların ‘‘yanlış varsayımlar ve doğrulanmamış’’ teorilerle dolu olduğunu söyledi. Yazılımın sadece devlet istihbaratı ve kolluk kuvvetler tarafından terör ve suçla mücadele için kullanılmasının amaçlandığını iddia etti.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın İsrail merkezli siber şirket NSO tarafından üretilen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef aldığı iddia edilen casus yazılımları görüşmek üzere bu hafta Fransa'ya gitmişti.
İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın gezisinin casus yazılım olayından önce planladığını aktarırken önceden planlanan ziyaret kapsamında, Lübnan’daki ekonomik kriz ve dünya güçlerinin İran nükleer anlaşmasını yeniden başlatma çabalarına odaklanılacağı aktarıldı.
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