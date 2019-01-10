Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Başsavcılık bürosunda bulunan tıbbi muayenehane ofisinde geçtiğimiz hafta bir hırsızlık vakası yaşandı. Suriye’den gelen bir kişinin hassas veriler içerin bir diski çaldığı iddia edildi. Çalınan diskte 22 Mart 2016 tarihinde ülkede gerçekleşen terör saldırısına ait otopsi raporlarının tutulduğu belirtildi. Şüpheli kişi daha sonra gerçekleşen operasyon sonucu yakalansa da kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Brüksel Savcılığı Sözcüsü Jean-Louis Denis konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Denis yaptığı açıklamada, "Orijinal kayıtların yer aldığı diski bulmanın, mevcut soruşturma üzerinde etkisi yoktur. Dedektifler çalıntı eşyaların zanlının elinde olmadığını doğruladı. Ancak soygunun işlendiği koşulları ve şüphelinin nedenlerini belirledik" dedi.

Başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 22 Mart terör saldırısı ile olan bağlantısı araştırılırken, zanlının daha önce 5 yıl hapis cezası aldığı ve cezasının 2016 yılında askıya alındığı ortaya çıktı.

22 Mart 2016 tarihinde Brüksel’in çeşitli noktalarında meydana gelen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş 300 kişi de yaralanmıştı. Saldırıları DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.