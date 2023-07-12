Brüksel lahanası yemeği tarifi: Etli brüksel lahanası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Sonbahar ile birlikte manav tezgahlarına kurulmaya başlayan lahanalar, lezzetli tadıyla sebze sevmeyenlerin dahi favorisi oluyor. Porsiyonluk yapısı ve küçük oluşu, misket görünümündeki Brüksel lahanalarının yenilebilirliğini artırıyor. İçeriğinde sayısız mineral ve vitamin bulunan Brüksel lahanaları, kansızlığa ve bağırsak problemlerine iyi gelmesiyle biliniyor. Ayrıca tansiyonu düzenleyen etkisi de bu yemeğin sevdalılarını artırıyor. Brüksel lahanası yapımı ise çok basit.
Sağlıklı yapısı ve fit menülere yakışmasıyla dikkat çeken bu tarif, zeytinyağlı oluşuyla beğeni topluyor. Zeytinyağının yanı sıra etli olarak da hazırlanan bu lezzet, farklı tatlarla yendiğinde damaklarda iz bırakıyor. Yapımı ise çok kolay ve hızlı. İşte Brüksel lahanası nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 5 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Kalori: 1 porsiyon 175 kcal
BRÜKSEL LAHANASI YEMEĞİ MALZEMELERİ
İşte Brüksel lahanası tarifi malzemeleri;
BRÜKSEL LAHANASI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Püf Noktası: Brüksel lahanasını dikkatli şekilde temizleyerek bol suda yıkayın. Bu şekilde daha lezzetli ve yerinde bir tarif elde edebilirsiniz.
İşte Brüksel lahanası yemeği tarifi;
Afiyet Olsun.