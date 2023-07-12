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        Bisküvili rulo pasta tarifi: En kolay bisküvili rulo pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Bisküvili rulo pasta tarifi sadece birkaç dakikada yapılacak bir tarif. İşe, okula ya da günlük hayattaki herhangi bir yere yetişmeye çalışırken pratik bir pasta yapmak istiyorsanız bu pastayı deneyebilirsiniz. Dar zamanlarda pratik ve lezzetli bir tatlı yapmak isteyenlerin sevdiği bu tarif, yediden yetmişe herkesin midesine hitap ediyor.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:51
        Bisküvili rulo pasta tarifi
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        İşte bisküvili rulo pasta nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

        Kaç kişilik: 10 kişilik

        Hazırlama süresi: 7 dakika

        Pişirme süresi: 3 dakika

        Kalori: 1 porsiyon 427 kalori

        BİSKÜVİLİ RULO PASTA MALZEMELERİ

        Pratik bisküvili rulo pasta tarifi için gereken malzemeler;

        • 50 gram tereyağı
        • 1 su bardağı süt
        • 1 çay bardağı toz şeker
        • 1 paket vanilin
        • 1 yemek kaşığı kakao
        • 2 paket petibör bisküvi

        Kreması için;

        • 1 su bardağı süt
        • 1 paket krem şanti
        • 2 su bardağı Hindistan cevizi

        Üzeri için;

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        • 40 gram eritilmiş bitter çikolata

        BİSKÜVİLİ RULO PASTA NASIL YAPILIR?

        Püf Noktası: Tarifte kakao kullanmayı istemiyor olabilirsiniz. Kakao yerine kakaolu petibör bisküvi kullanmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca hamuru hazırlayıp açtıktan sonra daha kolay rulo yapmak adına soğumasını bekleyebilirsiniz.

        En kolay bisküvili rulo pasta tarifi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

        • Bir tencereye süt, tereyağı, kakao ve toz şekeri aldıktan sonra margarin eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
        • Margarin eridikten sonra karışım kaynamaya başlayacaktır. Bunu gördüğünüz an ocağın altını kapatın.
        • Bisküvileri mutfak robotuna atıp incecik olana kadar çekin.
        • Ufalanmış bisküvileri hazırladığınız kakaolu karışıma dâhil edin. Arkasından vanilini de koyun ve hamurumsu bir kıvam alana kadar karıştırın.
        • Bir parça streç film alarak bunu mutfak tezgâhına yayın. Bunun üzerine bisküvi hamurunu yerleştirin. Hamurun üzerine bir parça daha streç film sererek merdane yardımıyla hamuru açın. Burada hamurun şekli dikdörtgen olsun.
        • Bu sırada krem şantiyi ve sütü çırparak kremayı hazır hâle getirin. İçerisine Hindistan cevizi ilave ederek iyice karıştırın. Son aşamada yoğun bir kreme elde edeceksiniz.
        • Hazırladığınız kremayı tezgâh üzerindeki hamurun üzerine yayarak hamurun dar kenarından başlayarak ve streç filmden destek alarak yuvarlayın ve bir rulo yapın.
        • Hazırladığınız pastayı streç filme sarın ve buzdolabında ortalama 1 saat kadar dinlendirin.
        • Servis öncesi erimiş çikolatayı pastanın üzerine sürerek süsleme yapın.

        Afiyet Olsun.

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