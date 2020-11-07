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Brüksel lahanası içeriğinde; lif,0 kolesterol, kalsiyum, fosfor, folik asit, beta karoten E vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini, Manganez ve Omega3 yağ asitleri, K vitaminini de bulundurmaktadır. Brüksel lahanası içeriğinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde adeta bir şifa kaynağıdır.

Brüksel Lahanasının Faydaları Nelerdir?

•Kemik Yapıcı K vitamini içermektedir: Sebzeler arasında Brüksel lahanası kadar K vitamini içeren başka bir sebze bulunmamaktadır. (Vücudun günlük ihtiyacın %270’ini karşılamaktadır.) K vitamini kemik yapısını sağlıklı olmasından sorumlu olduğundan dolayı, ileri yaşlarda görülen kemik hastalıkları riskini azaltmaktadır.

•Bağışıklık sistemi C vitaminiyle daha çok artırılabilir: Brüksel lahanası içeriğinde bulundurduğu C vitamini virüse, bakterilere ve toksinlere karşı vücudumuzu korumaktadır.

•Kalp hastalıklarıyla ve iltihaplanmayla savaşmaktadır: C vitaminleri, omega-3 ve antioksidanların birleşmesiyle damar tıkanıklığı önlenmiş, kolesterol düşürülmüş, yüksek kan basıncına karşı konulmuş oluyor. Brüksel lahanası, kalp ve damar sağlığı dostudur.

•Sindirim sistemini iyileştirmektedir: Mide ve sindirim sistemi duvarındaki hassas dokuyu koruyarak sindirim rahatsızlıkları riskini azaltmaktadır.

•Göz ve Cilt Sağlığı için Önemlidir: C vitamini ve A vitamini içerdiğinden; Ultra Viole ışınlarının cilde vereceği zarara karşı koruma sağlar. Ayrıca iki vitamin birlikte alınırsa göz sağlığı daha çok desteklenmiş ve yaşlanma etkileri yavaşlatılmış olur.

•Potasyum içerir: Bir bardak kadar Brüksel lahanasıyla günlük potasyum ihtiyacının %14’ü karşılanmış olur. Potasyum sinirlerin doğru çalışmasını sağlar. Kasılma ve kemik yoğunluğu için en önemli vitamindir.

•Beyin sağlığını desteklemektedir: Yapılan araştırmalar bize yediğimiz yiyecekler ve beynimizin yaşlanma etkisi ve idrak edebilme, duygusal işleyişi arasında bir etkileşimin olduğunu göstermektedir.

•Hamileliğin Sağlıklı Geçirilmesine Yardımcı Olur: Brüksel lahanası yüksek miktarda folik asit içermektedir. Folik asit sağlıklı hamilelik ve doğum için çok önemlidir.

•Kan şekerini dengeleyerek ve şeker hastalığıyla savaşmaktadır: Brüksel lahanası gibi bazı yeşil sebzeler içeriğinde alfa-lipoik asit bulundurmaktadır ki bu da glikoz seviyesini düşürdüğü bilinmektedir. İnsülin hassasiyetini yükselterek, ön diyabetin diyabete dönüşmesini engellemektedir.

•Kansere Karşı Koruyabilir: Brüksel lahanası belirli kanser türlerine karşı vücudu koruyabilir. Bu etkilerin altında farklı mekanizmalar bulunur. 2008 yılı araştırmasına göre sebze karsinojen denen kansere sebep olan ajanlara karşı ve oksidatif hasara karşı vücudu korur. Bir diğer araştırma, sebzenin tüketilmesinin detoksifikasyon enzimlerini



•Metabolizmayı Hızlandırır ve Zayıflamayı Kolaylaştırır: Riboflavin, folat, pantotenik asit, B2 vitamini gibi B vitaminleri ailesi “Brüksel lahanasında” önemli miktarlarda bulunur. Bu vitaminler sindirim etkinliğini, besinlerin kullanımını ve kalori yakımını hızlandırır. İçerdiği lif ile bir araya gelince kişinin zayıflama çabalarına olumlu etkiler yapar. Lif sayesinde leptin hormonu salınımı artar ve yemekler arasında hissedilen açlık durumları azalır. Kolon ve bağırsakların temizlenme hızı artar. %13-30 arasında artırdığını belirtmekte. Bu etkinin sonucu olarak kolorektal kanser riskinin önemli ölçüde azaldığı düşünülüyor.

•Yüksek tansiyonu düşürerek tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

•Kalp krizi ve kalp hastalığı riskini en aza indirmektedir.

•Kataraktın meydana gelmesini önler.

•Prostat, rahim, kolon, mide ve akciğer kanseri riskini azaltmaktadır.

•Kan yaparak kansızlığın önlenmesine yardımcı olur.

•Hamilelik sırasında tüketilmesi bebeğin zeka gelişimine katkı sağlar.

•Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olur.

•Kabızlığı önler. İdrarın vücuttan atılmasına yardımcı olur.

•Diş ve diş etinin korunmasına katkı sağlar.

•Erkeklerde spermlerin artmasına, kadınlarda ise hamileliği kolaylaştırmaya yardımcı olur.

•100 gram pişmiş Brüksel lahanası günlük K vitamini ihtiyacının %175 ini, C vitaminin %100’ünü, A vitaminin %15’ini, folat ihtiyacının %15’ini ve manganez ihtiyacının %11’ini karşılar.

•İyi bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini kemikleri güçlendirir, kanın pıhtılaşmasında rol oynar.

•Öte yandan asıl kaynağı balık ve deniz ürünleri olan omega 3 yağ asidinin bitkisel formunu içeren sebzelerden bir tanesidir. Diyetinize balık ve deniz ürünlerinin yanında ekleyeceğiniz Brüksel lahanası, omega 3 alımınızı artırır.