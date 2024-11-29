Bruce Willis'ten kızlarıyla Şükran Günü pozları
Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi de konulan Bruce Willis, kızları Tallulah ve Scout ile Şükran Günü için bir araya geldi. Babalarına sevgilerini göstermek isteyen kız kardeşler, ona "Dünyanın en iyi babası" yazan bir plaket hediye etti
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Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sinemayı bırakmak zorunda kalan 69 yaşındaki aksiyon filmleri yıldızının son görünümünü ve sağlık durumunu genelde kızları sosyal medyada paylaşıyor.
Kızları Scout (33) ve Tallulah Willis (30), 'Zor Ölüm' filminin yıldızını Şükran Günü nedeniyle evinde ziyaret etti.
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"DÜNYANIN EN İYİ BABASI"
Sıcak aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan kız kardeşlerin babalarına, üzerinde "Dünyanın en iyi babası" yazan bir plaket hediye ettikleri görüldü.
Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden olan üçüncü kızları Rumer Willis'in (36) onlarla birlikte olup olmadığı bilinmiyor. Rumer, Şükran Günü fotoğraflarında yer almadı.
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Yeni anne olan Rumer Willis, bu yılın başlarında babasıyla bu fotoğrafını paylaşmıştı.
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TOPLAM 5 KIZI VAR
Bruce Willis ile 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore'un 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden üç kızı var.
Bruce Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.
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ESKİ VE YENİ EŞ YAN YANA
Demi Moore, ayrıldığı eşi Bruce Willis ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Ünlü oyuncunun, Willis'in şimdiki eşi Emma Heming ile de iyi bir ilişkisi var. Eski ve yeni eşler, tüm çocuklarıyla sık sık bir araya geliyor.
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"DURUMU STABİL"
Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında son olarak eski eşi Demi Moore, geçen ay bir bilgilendirme yapmıştı. The Drew Barrymore Show'a konuk olan Moore, Willis için "Verilenler göz önüne alındığında durumu stabil" ifadelerini kullanmıştı.
Bruce Willis'i mümkün olduğunca sık görmeye çalıştığını belirten oyuncu, "Los Angeles'ta olduğumda her hafta oraya gidiyorum ve hepimizin paylaştığı zamana gerçekten değer veriyorum" demişti.
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