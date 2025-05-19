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        Haberler Dünyadan Bruce Springsteen eleştirdi, Donald Trump tehdit etti

        Bruce Springsteen eleştirdi, Donald Trump tehdit etti

        Bruce Springsteen, İngiltere konseri esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ı, "ABD, şimdi yolsuz, vasıfsız ve hain bir yönetimin elinde" diye eleştirdi. Trump'tan hakaret ve tehdit içerikli yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:49
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        Trump'tan ünlü şarkıcıya tehdit
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        ABD'li şarkıcı Bruce Springsteen, Donald Trump'a karşı duruşunu her fırsatta dile getiriyor. Ünlü müzisyen, İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserde Trump'ı ve yönetimini yerden yere vurdu.

        Bruce Springsteen, Donald Trump ve yönetimini sivil ve işçi haklarını çiğnemekle ve müttefikleri terk edip diktatörlerle işbirliği yapmakla suçladı. "Benim memleketim, sevdiğim ABD... 250 yıldır umudun ve özgürlüğün feneri olan ABD, şimdi yolsuz, vasıfsız ve hain bir yönetimin elinde" diyen şarkıcı, "Trump yönetimi ABD'nin sadık işçilerine acı çektirmekten sadistik bir zevk alıyor. Daha adil ve çoklu topluluk oluşturmasını sağlayan tarihi vatandaşlık haklarını tersine çeviriyorlar" ifadesini kullandı.

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        "Büyük müttefiklerimizi terk edip özgürlüğü için mücadele edenlere karşı diktatörlerin yanında yer alıyorlar" diyen şarkıcı, "ABD sokaklarının sakinlerini yerlerinden ediyor, hukuku hiçe sayarak yabancı ülkelerin gözaltı merkezlerine ve hapishanelerine yolluyorlar. Bunların hepsi şimdi oluyor" diye devam etti.

        DONALD TRUMP'TAN ŞARKICIYA TEHDİT

        Bruce Springsteen'in sözleri üzerine Donald Trump, Truth Social sayfasında ünlü şarkıcı için "salak", "kurumuş erik", "zorba", "itici pislik" gibi nitelendirmeler yaptı. Trump gönderisinde; "Ülkeye geri dönene kadar ağzını kapalı tutması gerekiyor, bu standart bir durum. Sonra onun için nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

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        #Bruce Springsteen
        #Donald Trump
        #tehdit

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