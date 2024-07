Bruce Dickinson 19 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta

REKLAM advertisement1

KüçükÇiftlik Park, müthiş bir konsere daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2024’te çıkardığı yeni solo albümü The Mandrake Project’in müjdesiyle müzik dünyasını adeta ateşe veren Bruce Dickinson, albümün Avrupa turnesinin finalini 19 Temmuz 2024 Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park’ta yapacak.

İlk Türkiye konserinde alanı dolduracak binlerce hayranına eşsiz bir metal deneyimi vadeden Bruce Dickinson, yeni albümün ilk single çalışması Afterglow of Ragnarok’u 1 Aralık’ta dinleyicileriyle paylaştı. Yalnızca albümün müziğini değil, aynı zamanda temelini oluşturan ilgi çekici anlatıyı da tanıtan dramatik ve destansı single, sekiz sayfalık bir çizgi romanla birlikte koleksiyonluk bir vinil olarak piyasaya sürüldü. Single aynı zamanda, ilk kez 2015 yılında Iron Maiden’ın The Book Of Souls albümünde yer alan If Eternity Should Fail şarkısının Dickinsontarafından kaydedilen orijinal solo demo versiyonunu da içeriyor. The Mandrake Project albümünün tamamı ise, Mart 2024’te müzikseverlerle buluştu.

Vizyoner, girişimci, radyo yapımcısı, yazar, pilot, işadamı, eskrimci ve dünyanın en büyük rock yıldızlarından biri: Çağımızın en ikonik isimlerinden, heavy metalin efsanevi sesi Bruce Dickinson’a The Mandrake Project turnesinde gitarda Roy Z, davulda Dave Moreno, basgitarda Tanya O’Callaghan ve klavyede Mistheria’dan oluşan olağanüstü grubu eşlik edecek. Dickinson ve grubu, bir heavy metal şölenine dönüşecek İstanbul konserinde yeni ve eski şarkıların bir arada yer aldığı muhteşem bir set-list çalacak. Konserin açılışında ise Cenk Durmazel, Barış Ertunç ve Cenk Turanlı’dan oluşan ve uzun bir aradan sonra Burak Gürpınar’ı da alarak konserlerine devam eden köklü rock grubu Malt sahne alacak. Konserin biletleri Biletix ve Passo ile KüçükÇiftlik Park gişesinde satışa çıktı.