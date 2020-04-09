Brownie nasıl yapılır? Islak kek pratik olmasından dolayı yapılması yenmesi keyifli olan bir tatlı. Çat kapı misafirlerinize yapacağınız en kolay tarif Browniedir.

Brownie Malzemeler:

4 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

1 paket kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Süslemek için:

Hindistan cevizi

Brownie Yapılışı:

Kabartma tozu ve un dışında kalan bütün malzemeleri çırpma kabına alalım. 5 dakika boyunca mikserle özleşene kadar karıştıralım. Karışımdan 1,5 su bardağı alıp ayıralım. Sos olarak kullanacağımız harcı ayırıp kabartma tozu ve unu ekleyip çırpmaya devam edelim. 3 dakika kadar çırptıktan sonra kek hamurumuz hazır.

Büyük boy kare bir tepsi içerisine kek hamurunu boşaltalım.

Önceden ısıtmış olduğunuz 175 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Kekin orta kısmına elinizle bastırıp eğer halen pişmemişse ısıyı düşürüp pişirmeye devam edin.

Fırından çıkınca sıcak kek üzerine çatalla farklı yerlerine 8-10 tane delikler açın. Sonra üzerine ayırdığınız karışımı dökün.

Kekimiz soğuyunca Hindistan ceviziyle süsleyerek servis edin.