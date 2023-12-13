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        Haberler Magazin Brooklyn Nine-Nine yıldızı Ander Braugher hayatını kaybetti: Ander Braugher kimdir, kaç yaşında, neden öldü ve hastalığı neydi?

        Dünyaca ünlü aktör Brooklyn Nine-Nine yıldızı Ander Braugher hayatını kaybetti

        Brooklyn Nine-Nine ve Homicide: Life on the Street gibi dizilerden tanınan Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher, 61 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:56
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        • 1

          Ünlü TV dizisi "Brooklyn Nine-Nine", "Homicide: Life on Street" ve "Glory" adlı yapımlarda polis memuru gibi karakterleri canlandıran Andre Braugher 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatını basın sözcüsü Jennifer Allen duyurdu.

        • 2

          ANDRE BRAUGHER NEDEN ÖLDÜ?

          Allen, Associated Prees'e yaptığı açıklamada; Braugher'ın kısa bir hastalık geçirdiği ve sonrasında vefat ettiğini duyurdu. Hastalağının ne olduğu ise açıklanmadı.

        • 3

          ANDRE BRAUGHER KİMDİR?

          The Juilliard School'da tiyatro eğitimi alan Andre Braugher, Denzel Washington'a 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 1989 yapımı 'Glory' filminde tamamı Afro-ABD'lilerden oluşan bir alaya katılan bir askere hayat vermişti.

          Ardından "Homicide" adlı dizide yedi sezon boyunca "Dedektif Frank Pembleton" karakterini canlandıran Braugher, bu rolüyle ilk Emmy ödülünü kazandı. Toplamda 11 dalda Emmy ödülüne aday gösterilen Braugher, ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da 'Thief' dizisiyle aldı.

        • 4

          KARİYERİNİN ZİRVESİNİ "BROOKLYN NİNE-NİNE" İLE YAŞADI

          Andre Braugher'ın parlamasını sağlayan "Brooklyn Nine-Nine" için Braugher bir röportajında "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

          Kaynak: BBC

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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