Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz çiftine köpek boyatma tepkisi
Brooklyn Beckham ile Nicole Peltz çifti, köpeklerini pembe ve turuncuya boyadıkları için hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti
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Emekli futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz'le birlikte hayvanseverlerin tepkisini çekti.
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ABD'li oyuncu Nicola Peltz, köpeklerini pembe ve turuncuya boyadıktan sonra sonuçlarını yeni bir videoda göstererek hayranlarını şaşırttı.
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Bu arada eşi Brooklyn Beckham de, aynı cinsten ikinci köpeği Lamb'ın pembe boyalı, mor kulaklı bir fotoğrafını paylaştı.
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Köpeklerin pembeye boyandığı videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi ve çifte tepki gösterdi.
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Pek çok sosyal medya kullanıcısı; "Zavallı köpek üzgün görünüyor", "Ona bunu neden yaptınız?", "Siz bu köpeği oyuncak mı zannettiniz?" gibi yorumlar yağdırdı.