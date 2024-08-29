Brooke Shields'in gelinliğini kızı mezuniyet elbisesi olarak giydi
Brooke Shields'in kızı Grier Henchy, annesinin 1997'de düğününde giydiği gelinliğini kendine mezuniyet elbisesi yaptı
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Bazen eskiler daha değerlidir.
Brooke Shields'in 18 yaşındaki kızı da böyle düşünüyor olsa gerek ki annesinin 1997'deki düğününde giydiği gelinliği mezuniyet elbisesi olarak değerlendirdi.
Brooke Shields, söz konusu gelinliği, tenisçi Andre Agassi ile evlenirken giymişti. Shields ile Agassi ile 1999'da boşandı.
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Brooke Shields, 2001'de Chris Henchy ile evlendi. Bu evliliğinden de Grier Henchy dünyaya geldi.
Korseli fildişi saten gelinlik, orijinal haliyle kalmadı. Grier Henchy, gelinlikte bazı değişiklikler yaptı.
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Liseden mezun olan Grier Henchy artık Wake Forest Üniversitesi'ne başlayacak.
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Evlilikleri yürümese de ilk eşini "iyi bir adam" olarak nitelendiren Brooke Shields, o düğünü hatırlatan elbiseyi kızının giymesini "büyük bir onur" olduğunu söyledi ve ekledi: Onun içinde harika görünüyordu.
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Brooke Shields'in ayrıca 21 yaşında Rowan adında bir kızı daha var. O da annesinin kıyafetlerini giymeyi tercih ediyor.
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Üniversite birinci sınıf öğrencisi olan Rowan, aynı zamanda modellik yapıyor. Geçen yıl bir etkinliğin kırmızı halısında Shields'ın 2006'da bir baloda giydiği siyah elbisesini giyerken, Grier da o yılın başlarında annesinin eski altın rengi elbiselerinden biriyle parıldıyordu.
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