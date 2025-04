Broadway ikonlarıyla İş Sanat’ta unutulmaz bir akşam

“Dünyanın en büyük yaylı dörtlüsü” olarak tanımlanan CHAARTS Chamber Artists, Amerika kıtasının müzikal zenginliğini bir araya getirdiği “American Beauty” konseri ile 17 Nisan Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda ilk kez müzikseverlerle buluştu. Bu renkli konserde toplulukla birlikte soprano Vanessa Maria Looss, bariton Axel Herrig ve kemancı David Castro-Balbi de sahnedeydi.Konser, George Gershwin’in 1928 baharındaki Paris ziyareti sırasında bestelediği, caz ile klasik müziği ustaca harmanlayan rapsodisi “Paris’te Bir Amerikalı” ile başladı. Bu eseri, Arjantin tangosuna yeni bir kişilik kazandıran Astor Piazzolla’nın 1968 yılında yazdığı “Buenos Aires’in Dört Mevsimi” takip etti. David Castro-Balbi, enstrümanına hakimiyeti ve mevsimler arasındaki geçişleri ustaca yansıttığı performansı ile dinleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Konserin ikinci yarısında ise Vanessa Maria Looss ve Axel Herrig, 20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran ikonik Broadway şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki enerjileri ve sempatik tavırlarıyla seyircinin beğenisini kazanan Looss ve Herrig, “Cheek to Cheek”, “Somewhere”, “Something Stupid” ve “New York, New York” gibi unutulmaz şarkılara getirdikleri yorumlarla seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. İş Sanat’ın etkinlik programı, 22 Nisan Salı akşamı edebiyatımızın usta kalemi Aziz Nesin’in beş hikâyesinin yer aldığı “Bar Fedaisi” başlıklı dinleti ile devam edecek. 24 Nisan Perşembe ise punk kabarenin öncüsü The Tiger Lillies, sıra dışı performansını İş Sanat’a taşıyacak.İş Sanat etkinliklerinin biletleri, Biletix satış noktalarından satışa çıktı.