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Brittany Murphy-Simon Monjack çifti belgesele konu oldu - Magazin haberleri

Brittany Murphy-Simon Monjack çifti belgesele konu oldu

Oyuncu Brittany Murphy ile senaryo yazarı, yönetmen ve yapımcı olan eşi Simon Monjack'in 2009'da beş ay arayla evlerinde benzer şekilde vefat etmesi basını uzun süre meşgul etmişti. Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesele konu oldu

09.10.2021 - 16:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Sin City', 'Just Married', 'Scary Movie' gibi yapımlarla tanına Brittany Murphy'nin evinde hayata veda etmesi ve ondan beş ay sonra da eşi Simon Monjack'in yine aynı şekilde ölümü bir belgesele konu oldu.

    2009 ve 2010 yıllarında yaşanan bu iki şoke edici ölüm ve ardındaki ürpertici gerçekler bir belgesele konu oldu. "What Happened, Brittany Murphy?" adlı belgesel bu ayın ortasında bir dijital platformda ekrana gelecek.

  • Brittany Murphy, 20 Aralık 2009'da hayata veda etti. Daha sonra yapılan otopside Murphy'nin tedavi edilmeyen zatürre ve bunun yanı sıra kansızlık ile ilaç zehirlenmesi nedeniyle öldüğü açıklandı.

    Murphy'den beş ay sonra 40 yaşındayken hayata veda eden eşi Simon Monjack için de benzer sebepler açıklandı. Her ne kadar dosya kapatılmış görünse de üzerindeki sır perdesi tam olarak kaldırılmış değil. "İşte What Happened, Brittany Murphy?" adlı belgesel, özellikle de Murpy'ye yoğunlaşarak, olayı biraz da olsa aydınlatmayı amaçlıyor.

  • "KOCASI SIMON MONJACK'İN KURBANLARINDAN BİRİ" İDDİASI

    Belgeselde Simon Monjack'in annesi Linda, erkek kardeşi James ve hamileyken terk ettiği eski nişanlısı Elizabeth Ragsdale'in tanıklıklarına yer veriliyor. Monjack'in eski nişanlısı Ragsdle, onun kendisini hamileyken terk ettiğini anlattı.

    Belgeselin yönetmeni Cynthia Hill de Monjack'in rahatsız bir kişilik olduğunu ileri sürerek, "İnsanları kandırıyordu. Brittany Murphy de onun kurbanlarından biriydi." diye konuştu.

    Yönetmen, Monjack'in bu davranış kalıbının, yaptıkları araştırmalar sırasında daha da belirgin olarak ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

  • "O KADAR ZAYIFTI Kİ AYAKTA DURAMIYORDU"

    Brittany Murphy'nin 2009'daki ölümünden önce rol aldığı son filmi "Something Wicked"de çalışan makyaj sanatçısı Trista Jordan da ünlü oyuncunun son zamanlarındaki görüntüsünün "alarm verici" olduğunu ileri sürdü.

    Jordan, "Gözleri içeri çökmüştü çok üzgün görünüyordu. Kendisi gibi değildi ve çok büyük bir acı içindeydi. O kadar zayıflamıştı ki bacaklarının üzerinde duramıyordu." diye konuştu.

  • "ÖLÜMÜ ÇOK TUHAF"

    Belgeselin ortak yapımcısı Buddy Day de Brittany Murphy'nin ölümünün çok tuhaf olduğunu ve olayla ilgili aydınlanmamış noktalar bulunduğunu savundu.

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