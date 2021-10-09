'Sin City', 'Just Married', 'Scary Movie' gibi yapımlarla tanına Brittany Murphy'nin evinde hayata veda etmesi ve ondan beş ay sonra da eşi Simon Monjack'in yine aynı şekilde ölümü bir belgesele konu oldu.

2009 ve 2010 yıllarında yaşanan bu iki şoke edici ölüm ve ardındaki ürpertici gerçekler bir belgesele konu oldu. "What Happened, Brittany Murphy?" adlı belgesel bu ayın ortasında bir dijital platformda ekrana gelecek.