"BİR BEBEK SAHİBİ OLABİLMEK İSTİYORUM"

Konuyla ilgili konuşan Britney Spears, "Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip, bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi. Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" demişti.