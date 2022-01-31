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Britney Spears: Jamie Lynn Spears benim üzerimden para kazanıyor

Britney Spears: Kız kardeşim Jamie Lynn benim üzerimden para kazanıyor!

Britney Spears'ın kız kardeşi Jamie Lynn ile arasındaki gerginlik devam ediyor. Ünlü şarkıcı, 'Anlatmam Gereken Şeyler' (Things I Should Have Said) adlı anı kitabıyla ses getiren Lynn'ı kendisinin üzerinden para kazanmakla suçladı

31.01.2022 - 16:34 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Pop yıldızı Britney Spears, geçtiğimiz aylarda babası Jamie Spears​'ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve bağımsızlığına kavuşmuştu.

    Ancak vasiliğin sona ermesine rağmen Spears'ın bu süreçte kendisine destek olmayan kız kardeşine yönelik sitemlerine devam ediyor.

  • Ünlü şarkıcının kız kardeşi Jamie Lynn, Britney Spears dahil olmak üzere birçok konudan samimi bir şekilde bahsettiği 'Anlatmam Gereken Şeyler' (Things I Should Have Said) başlıklı yeni bir anı kitabı yayımladı. Kitap ABD'de ulusal çapta en çok satanlar arasına girdi.

  • Bunun üzerine Britney Spears, paylaştığı iğneleyici Instagram gönderisinde kendisinin adı üzerinden para kazandığı gerekçesiyle kız kardeşi Jamie Lynn'i sert biçimde eleştirdi.

  • "SAÇMALIK!"

    Spears, "Kitabının zamanlaması inanılmazdı Jamie Lynn. Özellikle de tüm dünyanın, bana gerçekten ne yapıldığına dair hiçbir fikri olmadığını bilirek! Sen dahil bütün ailem bilmediğinizi söylüyorsunuz, saçmalık!" dedi. 

  • "YALAN SÖYLÜYORSUN!"

    40 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde ayrıca "Şimdi kitap satıp, saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse!" ifadelerini kullandı.

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