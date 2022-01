Ünlü şarkıcının kız kardeşi Jamie Lynn, Britney Spears dahil olmak üzere birçok konudan samimi bir şekilde bahsettiği 'Anlatmam Gereken Şeyler' (Things I Should Have Said) başlıklı yeni bir anı kitabı yayımladı. Kitap ABD'de ulusal çapta en çok satanlar arasına girdi.