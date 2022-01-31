Pop yıldızı Britney Spears, geçtiğimiz aylarda babası Jamie Spears​'ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ancak vasiliğin sona ermesine rağmen Spears'ın bu süreçte kendisine destek olmayan kız kardeşine yönelik sitemlerine devam ediyor.