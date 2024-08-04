Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Britney Spears'ın hayatı film oluyor

        Britney Spears'ın hayatı film oluyor

        Britney Spears'ın hayatının filmi hazırlanıyor. Şarkıcının geçen yıl çıkardığı otobiyografik kitabını sinemaya uyarlamak için Brad Pitt ve Margot Robbie'nin yapım şirketleri kıyasıya yarıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Olayların kadını' Britney Spears'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Universal Pictures, Britney Spears'ın çok satan anı kitabı 'The Woman in Me'nin (İçimdeki Kadın) haklarını sinemaya uyarlamak üzere aldı.

          Filmin yönetmen koltuğunda 'Wicked', 'Crazy Rich Asians' gibi yapımların yönetmeni Jon M Chu oturacak. Fimin yapımcılığını ise Marc Platt üstlenecek.

        • 2

          42 yaşındaki ABD'li şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gizli bir proje üzerinde çalıştığını ve en sevdiği filmleri yapan Platt ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Spears ayrıca, hayranlarına daha fazla haber için takipte kalmalarını söyledi.

        • 3

          Universal, Grammy ödüllü şarkıcının geçen yıl ekim ayında yayımlanan ve yalnızca ABD'de 2,5 milyondan fazla kopya satan kitabının haklarını almak için kıyasıya bir rekabet içine girdi.

          Film şirketi; 'Bridgerton' dizisinin yapımcısı Shonda Rhimes, Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B ve Margot Robbie'nin şirketi LuckyChap Entertainment'a karşı Spears'ın kitabının haklarını satın almada 8 basamaklı bir ücret karşılığında galip geldi.

        • 4

          Kitapta Spears, çocuk yıldız olduğu 'Mickey Mouse Club' günlerinden pop yıldızlığına uzanan yolculuğunu ve çok konuşulan babasının vasilik davasını, samimi ve mizahi bir dille anlattı.

          Kitap ayrıca eski erkek arkadaşı Justin Timberlake ve ailesiyle olan ilişkilerini de derinlemesine ele alıyor ve etrafındaki insanların kendisinin hayatını kontrol etme çabasını anlatıyordu.

        • 5

          Spears'ın kataloğundaki müzik haklarının da film anlaşmasının bir parçası olduğu öğrenildi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Habertürk Anasayfa