Britney Spears'ın hayatı film oluyor

Kitapta Spears, çocuk yıldız olduğu 'Mickey Mouse Club' günlerinden pop yıldızlığına uzanan yolculuğunu ve çok konuşulan babasının vasilik davasını, samimi ve mizahi bir dille anlattı.

Kitap ayrıca eski erkek arkadaşı Justin Timberlake ve ailesiyle olan ilişkilerini de derinlemesine ele alıyor ve etrafındaki insanların kendisinin hayatını kontrol etme çabasını anlatıyordu.