Britney Spears'ın evine polis gitti
Hayranlarının iyi dilekleriyle bile olsa üzerinde baskı olduğunu hissettiğini ifade ederek sosyal medyaya veda ettikten bir gün sonra hesabını yeniden açan Britney Spears, bu sefer keskin bıçaklarla yaptığı dansla gündeme geldi. Spears'ın başına bir iş gelmesinden korkan birileri, polisi aradı ve ünlü şarkıcının kapısında polisler belirdi
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Britney Spears, özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle gündemden düşmüyor. Bir dönem babasının kendisi üzerindeki vasilik hakkının düşürülmesi için mücadele eden şarkıcı, ağustos ayında da Sam Asghari'den boşanmıştı.
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41 yaşındaki Britney Spears, son dönemlerde aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından toplum içinde ona iyi dilekleriyle yaklaşarak baskı kurulmasından bunaldığını ifade ederek ardından hesabını kapatmıştı.
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Britney Spears, bir gün sonra sosyal medya hesabını tekrar açıp bıçaklarla dans ettiği bir dans videoyu yayımladı. Ünlü şarkıcının bu halleri hem hayranlarını endişelendirdi.
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Britney Spears, bu tehlikeli şovun ardından kolunda bir bandajla yeniden ortaya çıkınca endişeler iyice arttı.
Britney Spears, kendisine sayısız mesaj yollayıp bu yoldan dönmesini isteyen hayranlarına "Korkmayın, geçenlerde MTV Video Müzik Ödülleri’nde elinde bıçakla sahneye çıkıp şov yapan Shakira’yı taklit ediyorum" dedi. Kendisine zarar verme niyetinde olmadığını ve ruh sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Spears’a kimse inanmadı.
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KAPISINA POLİS DAYANDI
Sonunda başına bir iş gelmesinden korkan birileri polisi aradı ve Britney Spears'ın kapısında polisler belirdi. Ventura County Şerif Ofisi'nden Yüzbaşı Dean Worthy, ABD basınına “yıllar boyunca Pop Prensesi'nin karıştığı sayısız olayla” ilgilenen çavuşlarından birinin bu çağrıya yanıt verdiğini söyledi. Polisin yaptığı açıklamada "Britney'e yakın birileri sosyal medyada yayınlanan ve şarkıcının elinde bıçaklarla dans edip döndüğü videoyu görmüş ve onun ruh sağlığı için gerçekten endişelenmişler" denildi.
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KİMLİĞİNİN GİZLİ TUTULMASINI İSTEDİ
Üstelik polisi çağıran ve şarkıcının evinin kapısına dayanmasını sağlayan kişi Britney’nin herhangi bir hayranı değil onunla ilişkisi olan, tanıdığı biriydi. Ancak bu kişi adını vermemiş, kimliğinin gizli tutulmasını istemişti: Normalde bir ünlü hakkında ihbarda bulunan hayranlara, ortada gerçekten inandırıcı bir tehdit olduğuna inanmadığımız sürece yanıt vermeyiz. Ancak, bu kişiyi LAPD aracılığıyla inceledik ve Britney'i kişisel olarak tanıyan biri olduğunu tespit ettik.
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Polis Britney Spears’ın evine gittiğinde telsiz aracılığıyla evde bulunan güvenlik görevlisiyle konuştu. Güvenlik onlara ünlü şarkıcının iyi olduğunu ve ortada endişelenecek hiçbir şey olmadığını bildirdi. Britney Spears, polisleri eve sokmamış ve onlara kendini de göstermemişti. Polisler Spears’ın avukatıyla da görüştüler ve Grammy ödüllü şarkıcının iyi durumda olduğuna ve "zarar görmediğine" ikna olmaları için bunun "yeterli" bir teyit olduğunu düşündüler.
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Britney Spears daha önce de sergilediği bu tuhaf haller nedeniyle herkesi endişelendirmiş, onu sosyal medyada gören hayranları polis çağırıp ünlü şarkıcının evine yollatmıştı. Spears bunun üzerine küplere binerek "Fazla ileri gittiniz, beni rahat bırakın" açıklaması yapmıştı.
Bu yılın başlarında, Spears'ın sosyal medya hesabını kapatması ve hayranlarının onun hakkında endişelenmesi üzerine evine yine polis çağrılmıştı. Polis yine eve gitmiş ve ünlü şarkıcının tehlike altında olmadığını görüp geri dönmüştü. Spears bunun üzerine hayranlarına sosyal medya hesabından seslenerek "biraz fazla ileri gittiklerini ve mahremiyetinin ihlal edildiğini" yazarak sert tepki göstermişti.