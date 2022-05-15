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Britney Spears'ın acı günü: Mucize bebeğimi kaybettim!

Nişanlısı Sam Asghari ile ilk bebeklerini bekleyen şarkıcı Britney Spears'dan üzücü haber geldi. Bebeğini kaybettiğini açıklayan Amerikalı pop yıldızı, duygularını "Her ebeveyn için kahredici bir durum" sözleriyle ifade etti

15.05.2022 - 12:15 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile geçtiğimiz ay bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Ancak çiftten üzücü bir haber geldi. Spears, bebeğini kaybetti.

  • "ÇOK ÜZÜCÜ"

    Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde "Mucize bebeğimizi kaybettiğimizi açıklamak bizim için çok üzücü." ifadelerine yer verdi.

  • "HER EBEVEYN İÇİN KAHREDİCİ BİR DURUM"

    Britney Spears, hamileliğin erken döneminde yaşadığı kayıp için çok üzgün olduğunu belirtti.

    "Her ebeveyn için kahredici bir durum." açıklamasında bulunan Amerikalı pop yıldızı, ailesini büyütmeye devam edeceğini ifade etti.

  • BEBEK MÜJDESİNİ BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

    Öte yandan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır aşk yaşadığı Sam Asghari ile geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Daha önce yeniden anne olmak istediğini açıklayan Spears, geçtiğimiz nisan ayında da bebek beklediği müjdesini vermişti.

    Asghari de haberi, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey. Bu yapacağım en önemli iş!" ifadeleriyle Instagram'dan açıklamıştı.

  • BABA OLMAK İSTİYORDU

    Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.

    Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.

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