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Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan Magazin Gelişmeleri

Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraflar!

Sam Asghari ile dünyaevine giren Britney Spears, düğünden ilk fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, "Yaptık, evlendik! Muhteşem bir gündü!" dedi

11.06.2022 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

  • İLK FOTOĞRAFLAR

    Yaklaşık 100 kişinin katıldığı düğün töreninden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte verdiği pozları Instagram hesabından yayınlarak, sevincini takipçileriyle paylaştı.

  • "EVLENDİK, MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"

    Spears, gönderisinde, "Yaptık, evlendik! Muhteşem bir gündü! Sabah çok gergindim. Panik atak geçirdim ve sonra toparladım. Evimizi tam anlamıyla bir rüya şatosuna dönüştüren ekip harikaydı. Tören bir rüyaydı ve parti daha da güzeldi. Düğünümüze bir sürü inanılmaz insan geldi ve ben hala şoktayım." ifadelerine yer verdi. Takipçileri Britney Spears'ın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.

  • Çiftin nikah töreninde Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez ve Drew Barrymore gibi isimler de yer aldı.

  • DÜĞÜNE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

    Ayrıca düğünde ilginç bir olay yaşanmıştı. Spears'ın eski eşi Jason Alexander, töreni basmıştı. Şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Alexander, Los Angeles’ta düzenlenen düğünü engellemeye çalışmıştı. 

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