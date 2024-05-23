Britney Spears: Düşünme yeteneğimi etkileyecek kadar şiddetli sinir hasarım var

"AİLEMİ AFFETMELİYİM"

İki çocuk annesi şarkıcı, bazen zorbalığa uğradığını ya da haksız yere yargılandığını hissettiğini söyledikten sonra, vücudunun sağ tarafında ciddi sinir hasarına neden olmakla suçladığı ebeveynleri Lynne Spears ve Jamie Spears'ı affetmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu açıkladı.

"Daha büyük bir insan olup kendi ailemi affetmeliyim ama bu son derece zor" diyen Britney Spears; "Bunun olmasına izin vermek ve öfkem yüzünden başkalarını hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.