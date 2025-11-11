Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı!

Brezilya ekibi Sao Paulo'da top koşturan tecrübeli oyuncu Oscar'dan kötü haber geldi.

Öğle saatlerinde kulüpte girdiği kardiyo testi sırasında fenalaşan 34 yaşındaki oyuncu sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ"

Sau Paulo Oscar'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar'ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir.

Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi'nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir.

Kulüp, her zamanki prosedürleri uygulayarak ve oyuncunun gizliliğine saygı göstererek, tıbbi ekip tarafından onaylanan yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştur."