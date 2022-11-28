Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022

Brezilya - İsviçre: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Sambacılara üç puanı getiren golü Casemiro kaydetti.

Giriş: 28.11.2022 - 17:50 | Güncelleme: ABONE OL
Brezilya - İsviçre: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Brezilya zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.

Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan "Sambacılar", aradığı golü 83. dakikada buldu. Sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, meşin yuvarlağı Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı mağlup eden lider Brezilya, puanını 6'ya çıkarırken, ikinci İsviçre ise 3 puanda kaldı.

1'er puanlı Kamerun ve Sırbistan ise üç ve dördüncü sırada yer aldı.

Gruptaki son maçlarda Brezilya, Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Stat: 974

Hakemler: Ivan Arcides Barton Cisneros, David Jonathan Moran Santos, Zachari Zeegelaar (El Salvador)

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro (Dk. 86 Alex Telles), Casemiro, Paqueta (Dk. 46 Rodrygo), Fred (Dk. 58 Bruno Guimaraes), Raphinha (Dk. 73 Antony), Vinicius Jr, Richarlison (Dk. 73 Jesus)

İsviçre: Sommer, Widmer (Dk. 86 Frei), Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Vargas (Dk. 59 Fernandes), Sow (Dk. 76 Aebischer), Rieder (Dk. 59 Steffen), Embolo (Dk. 76 Seferovic)

Gol: Dk. 83 Casemiro (Brezilya)

Sarı kartlar: Dk. 50 Rieder (İsviçre), Dk. 52 Fred (Brezilya)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bebekle yürürken öldürülmüştü,
Bebekle yürürken öldürülmüştü, "töre" infazı çıktı!
Gösterdikleri yerde insan kemikleri bulundu!
Gösterdikleri yerde insan kemikleri bulundu!
6'lı Masa'dan ortak açıklama
6'lı Masa'dan ortak açıklama
İsrail Başbakanı Lapid'den Netanyahu'ya sert eleştiri
İsrail Başbakanı Lapid'den Netanyahu'ya sert eleştiri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.