Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Brezilya zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan "Sambacılar", aradığı golü 83. dakikada buldu. Sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, meşin yuvarlağı Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı mağlup eden lider Brezilya, puanını 6'ya çıkarırken, ikinci İsviçre ise 3 puanda kaldı. 1'er puanlı Kamerun ve Sırbistan ise üç ve dördüncü sırada yer aldı. Gruptaki son maçlarda Brezilya, Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Stat: 974 Hakemler: Ivan Arcides Barton Cisneros, David Jonathan Moran Santos, Zachari Zeegelaar (El Salvador) Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro (Dk. 86 Alex Telles), Casemiro, Paqueta (Dk. 46 Rodrygo), Fred (Dk. 58 Bruno Guimaraes), Raphinha (Dk. 73 Antony), Vinicius Jr, Richarlison (Dk. 73 Jesus) İsviçre: Sommer, Widmer (Dk. 86 Frei), Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Vargas (Dk. 59 Fernandes), Sow (Dk. 76 Aebischer), Rieder (Dk. 59 Steffen), Embolo (Dk. 76 Seferovic) Gol: Dk. 83 Casemiro (Brezilya) Sarı kartlar: Dk. 50 Rieder (İsviçre), Dk. 52 Fred (Brezilya)