Bolsonaro: Muhalefete liderlik etmeyeceğim

AA

Brezilya'ya dönen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, herhangi bir muhalefete liderlik etmeyeceğini, ancak isteyen herkesle tecrübesini paylaşacağını bildirdi.

CNN Brezilya'ya açıklamalarda bulunan Bolsonaro, mecliste 28 yıllık bir deneyiminin olduğunu belirterek, "Parlamenterleri değiştirmek istemiyorum, bize kuzeyi verecek olan onlardır. Şu anda yetkisiz bir siyasetçiyim, kürsümüzün yanında olacağım." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherlere ilişkin ise Bolsonaro, "Avukatlarımın kılavuzuna uyacağım. Mücevherler teslim edildi, zimmet mi? Aman Allah'ım, kaybettik, onları kayıt altına aldık, özel bir sekreterimiz onları listeledi, mücevherler benim değil, nokta." diye konuştu.

AA'nın haberine göre Bolsonaro, kaybettiği 2022 seçimlerinin artık geride kaldığını kaydederek, yeni bir sayfa açtığını ve Brezilya içerisinde ayda bir ya da iki kez gezi yapacağını söyledi.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın politikalarını Twitter hesabından eleştiren Bolsonaro, kendi döneminde yapılan icraatların halka ciddi fayda sağladığını savundu.

Öte yandan polisin, Bolsonaro'nun ikamet edeceği malikane civarında ve Kongre Sarayının etrafında sıkı güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.

BOLSONARO PARTİSİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Bolsonaro, 30 Mart'ta ülkeye vardıktan kısa süre sonra gittiği Sosyal Liberal Parti (PSL) genel merkezinde destekçileri ve partililer tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Brezilya hükümeti, 23 Mart'ta eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherleri iadesi için 5 iş günü süre tanımıştı.

Bolsonaro, herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de ABD'ye yerleşmişti.

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