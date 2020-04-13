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Brezilyalı tıp uzmanları Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, koronavirüs salgınına yönelik önlemler almamasının olumsuz sonuçlar doğuracağından endişe ediyor.

Uzmanlar, ülkede sosyal mesafe önlemlerinin alınmamasının İtalya ve New York'taki yıkıcı bir halk sağlığı krizine doğru ilerlemesinden korktuğunu vurguladı.

Guardian'da yer alan habere göre Bolsonaro, Nikaragua, Belarus ve Türkmenistan liderleriyle birlikte koronavirüs tehdidini kamu sağlığı için önemsiz gösteren dört dünya liderinden biri.

Brezilya Devlet Başkanı, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini göz ardı ederek, Paskalya Bayramı'nda dışarı çıkarak, destekçileriyle buluşmuştu. Dışarı çıkma hakkını kimsenin engellemeyeceğini belirten Bolsonaro, yaşlı bir kadının dahi elini sıkmadan önce burnunu sildiği görüntülemişti.

Guardian'a görüşlerini veren Brezilyalı halk sağlığı ve bulaşıcı hastalık uzmanları, böylesi bir davranışın 1000'den fazla koronavirüs ölümünün yaşandığı Brezilya'da bir sağlık hizmeti felaketi arasında duran tek önlemin aşındığına inanıyor.

"ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERİ ÖNLEYEMİYORUZ"

São Paulo Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi'nden epidemiyolog Ivan França Junior, “Sanki herkes aynı trende uçurumun kenarına gidiyor ve birisi şöyle diyor: 'Dikkat et! Bir uçurum var!' ve yolcular bağırıyor: 'Ah, hayır yok!' ve tren sürücüsü: 'Evet, orada hiçbir şey yok!' diyor. Üzüntüm önlenebilir ölümler önleyememizden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Rio de Janeiro’daki Pedro Ernesto Üniversite Hastanesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Marcos Lago, Bolsonaro’nun pervasız davranışları sonucu insanların evde kalma konusunda kafasını karıştırdığını söyledi.

Ülkede koronavirüs sebebiyle 1230 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 318 kişinin enfekte olduğu açıklandı.