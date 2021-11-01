Bolsonaro'nun korumaları gazetecilere saldırdı iddiası!

Reuters

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korumalarının G20 Liderler Zirvesi’nde bazı gazetecilere şiddet uyguladığı iddia edildi.

Bolsonaro’nun Brezilyalı gazetecilere yönelik saldırı iddiaları, sahte haber söylemleri uzun süredir medyada yer alıyordu. Ancak hafta sonu gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’nde Bolsonaro’nun korumalarının gazetecilere şiddet uyguladığı iddia edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, G20 Liderler Zirvesi’ndeki görüntüler Bolsonaro’nun diğer liderlere göre izole olmuş biçimde olduğu ifade edildi.

O Globo Gazetesi’nden Leonardo Monteiro, Bolsonaro'ya G-20 etkinliklerine neden katılmadığını sorduktan sonra Bolsonaro'nun güvenliği tarafından karnına yumruk atıldığı ve itildiğini söyledi.

TV Globo'nun açıklamasında, "Globo, muhabiri Leonardo Monteiro ve Roma'daki diğer meslektaşlarına yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyor ve sorumlulukların eksiksiz bir değerlendirmesini talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bolsonaro’nun ofisi ise iddialara henüz yanıt vermedi.