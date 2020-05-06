Brezilya'da Bolsonaro'nun Rio de Janeiro federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiası

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'yu iki hafta önce görevden alması üzerine teşkilata müdahale edildiği gerekçesiyle istifa eden Adalet Bakanı Sergio Moro, devlet başkanının, tanıdığı bir ismin Rio de Janeiro federal emniyet teşkilatının başına getirilmesi konusunda yetkililere baskı yaptığını söyledi.
Diğer yandan, Bolsonaro, başkent Brasilia'da yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro federal emniyet teşkilatı müdürünün görevden ayrıldığını doğruladı ancak sonra müdürün terfi ettiğini belirtti.
Bolsonaro, "Rio de Janeiro'nun müdürüyle alıp veremediğim yok, federal polise müdahale etmedim ve bu kişi terfi etti." ifadesini kullandı.
Brezilya Devlet Başkanı, eski Adalet Bakanı Moro'nun, görüşmelerinin içeriğini gazetecilerle paylaşarak güvenlik kanunlarını ihlal ettiğini aktardı.
Rio eyaleti savcıları ve polisinin, Devlet Başkanının oğulları Senatör Flavio Bolsonaro ve Rio de Janiero Belediye Meclisi Üyesi Carlos Bolsonaro'yu soruşturduğu iddia edilmiş ancak Bolsonaro iddiaları yalanlamıştı.
- Bolsonaro hakkındaki soruşturma
Brezilya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulmasına karar vermişti.
Yargıç Celso de Mello, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden alması üzerine teşkilata müdahale edildiğini savunarak istifa eden Adalet Bakanı Moro'nun iddialarının soruşturulmasına hükmetmişti.
Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen Moro, Bolsonaro'nun, 2018'e kadar "Araç Yıkama" soruşturmasında kendisiyle yakın çalışan Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden almasının ardından 24 Nisan'da istifa etmişti.
Adalet Bakanının istifasının ardından diğer bakanlarıyla bir arada görüntü vererek 45 dakikalık bir konuşma yapan Bolsonaro, yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını reddederek, emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu savunmuş ve "Kimseden izin almak zorunda değilim." demişti.
- Adalet bakanlığı ve emniyet genel müdürlüğüne yeni isimler
Bolsonaro, adalet bakanlığı ile emniyet genel müdürlüğü görevleri için müttefikleri olduğu düşünülen iki ismi geçen hafta aday göstermişti.
Bolsonaro, Sergio Moro'dan boşalan adalet bakanlığına 2019'dan bu yana başsavcı olarak görev yapan evanjelik papaz Andre Mendonça'yı, federal emniyet teşkilatının başına da Alexandre Ramagem'i önermişti.
Ancak Yüksek Federal Mahkeme, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürlüğü için önerdiği Ramagem'in atamasını durdurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!