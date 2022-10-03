Brezilya'da başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı

AA

Brezilya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle ülkenin yeni devlet başkanı, 30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde belirlenecek.

Yüksek Seçim Mahkemesi'nin, ikinci tura kaldığını duyurduğu devlet başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar yüzde 97,51'i açılan sandıklarda, solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 47,94, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 43,62 oranında oy aldı.

LULA DA SILVA İLK TURU BİRİNCİ SIRADA BİTİRDİ

Tüm seçim anketlerinde favori olarak öne çıkan Lula da Silva seçimi birinci bitirirken, Bolsonaro ise son seçim anketindeki sonuçlardan yaklaşık yüzde 10 daha fazla oy aldı.

Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet yüzde 4,21 oy alarak üçüncü, anketlerde 3. olması beklenen Demokratik İşçi Partisi adayı Ciro Gomes ise yüzde 3,05 oy ile seçimi dördüncü olarak bitirdi.

AA'nın haberine göre; hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle 2023-2027 yıllarında ülkeyi yönetecek devlet başkanını, 30 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimleri belirleyecek.

Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 156 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunurken, seçimde 120 milyondan fazla oy kullanıldı.

Brezilya'da halk, düzenlenen seçimlerde devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan Federal Bölge'nin valilerini, Kongrenin 513 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 81 üyeli Senatonun 27 üyesini seçmek için oy kullandı.

ESKİ BAŞKAN 580 GÜN HAPİSTE KALMIŞTI

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 7 Nisan 2018'de tutuklanarak ceza evine gönderilmiş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye olmuştu.

Mart 2021'de önce Lula daSilva yolsuzluk davalarından aldığı hükümler iptal edilerek seçimlere katılmasını önü açılmış, ardından da sonuncusu Mart 2022'de olmak üzere eski devlet başkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları iptal edilmişti.

BOLSONARO'NUN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMALARI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınında en fazla can kayıplarının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla ilgili yaptığı açıklamalar sık sık tepki çekmişti.

Bolsonaro, ülkede kendisine karşı bir 'savaş başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" demişti.

Bolsonaro, daha önce yaptığı açıklamada da, "Koronavirüsten şikayet etmeyi bırakın. Daha ne kadar bu konuda ağlayacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ancak yine de bir çözüm bulmalıyız" demişti.

Bolsonaro, Brezilya'daki elektronik oylama sisteminin de güvenilir olmadığını savunarak, 2022’de yapılacak seçimlerde sonucu kabul etmemekle tehdit etmişti. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi ise oylama sisteminde bir sorun olmadığını açıklamıştı. Bolsonaro'nun bu açıklamaları Trump'ın açıklamalarına benzetilmiş ve yine tepki çekmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Eylül 2018’de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Dünyada koronavirüs salgınında 579 binden fazla can kaybıyla en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan Brezilya, yüksek enflasyon rakamları ve işsizlikle mücadele ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.