Brezilya-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya-ABD Paris 2024 yarı final maçı hangi kanalda?

Brezilya-ABD voleybol maçı canlı yayın bilgileri karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Brezilya ABD ile Trükiye ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı yenerek finale yükselmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek. Bu sebeple ‘’Brezilya-ABD Paris 2024 yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...