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        Haberler Bilgi Spor Brezilya-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya-ABD Paris 2024 yarı final maçı hangi kanalda?

        Brezilya-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya-ABD Paris 2024 yarı final maçı hangi kanalda?

        Brezilya ve ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı geçmesi durumunda bu eşleşmenin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek. Bu sebeple Brezilya-ABD voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Brezilya-ABD voleybol maçı ne zaman saat, kaçta? Brezilya-ABD Paris 2024 yarı final maçı hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:34
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          Brezilya-ABD voleybol maçı canlı yayın bilgileri karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Brezilya ABD ile Trükiye ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı yenerek finale yükselmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek. Bu sebeple ‘’Brezilya-ABD Paris 2024 yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

        • 3

          BREZİLYA-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları voleybol yarı final karşılaşmaları, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü yani bugün tamamlanacak.

          Brezilya-ABD yarı final voleybol maçı, saat 17.00'de başlayacak.

          Günün ikinci mücadelesinde ise Türkiye, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

        • 4

          BREZİLYA-ABD PARİS 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Brezilya-ABD voleybol maçı TRT 1 ve Eurosport 9 ekranlarından naklen yayınlanacak.

        • 5

          2024 DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASI

          1- 415.22 puan | İtalya

          2- 410.32 puan | Brezilya

          3- 367.98 puan | Türkiye

          4- 363.38 puan | Polonya

          5- 350.30 puan | Çin

          6- 347.46 puan | ABD

          7- 325.18 puan | Japonya

          8- 289.99 puan | Sırbistan

          9- 284.76 puan | Kanada

        • 6
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