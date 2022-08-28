7. dakikada Maouassa'nın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip 10'da Sepe Elye Wahi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı; 1 dakika sonra bu kez Khazri sahne aldı ve fark 3'e çıktı.

Brest ile Montpellier, Ligue 1'in dördüncü haftasında karşı karşıya geldi; kazanan taraf 7-0'lık skorla Montpellier oldu.

Dakikalar 25'i gösterirken bu kez Nicolas Louis Cozza sahne aldı ve skor 4-0'a geldi.