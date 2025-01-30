Brest: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8. ve son haftada Brest ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Du Roudourou'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Real Madrid oldu.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 27 ve 78. dakikalarda Rodrygo, 56. dakikada Jude Bellingham attı.

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, lig aşamasını 15 puanla 11. sırada tamamlayarak Play-off turuna kaldı. Brest ise 13 puanla 16. sırada yer alarak son 16 turuna kalmak için Play-off oynamaya hak kazandı.